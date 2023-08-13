ما زالت المنازلة المنتظرة بين صاحبي عملاقي الشبكات الاجتماعية موضع أخذ ورد. فقد أعلن رئيس شبكة ميتا الأميركية العملاقة صاحبة «فيسبوك» مارك زاكربرغ أنه لم يوافق بعد على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك رئيس شبكة «إكس» أو تويتر سابقا، وذلك بعد أن أعلن الأخير أن هذه المبارزة ستحصل في إيطاليا.



ومنذ إعلان رئيسي مجموعتي «إكس» و«ميتا» العملاقتين المتنافسين في نهاية يونيو إمكان تواجههما في منازلة مصورة في فنون القتال المختلطة (MMA)، يسود الترقب للموعد والمكان فضلا عن نتيجتها ان حدثت.



وكتب ماسك على منصته اكس: «كل شيء، ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا، سيكون شبيها بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديثا في ذلك».



وردا على ماسك، كتب زاكربرغ عبر منصته الجديدة «ثريدز» التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافسا مباشرا لـ «إكس»: «أعشق هذه الرياضة وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون».



لكن زاكربرغ أوضح «أننا لم نتفق بعد على ما يقوله»، لافتا إلى رغبته في التعاون «مع منظمات احترافية»، بينها على سبيل المثال «يو اف سي»، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.