صادق الرئيس الباكستاني عارف علوي على تعيين عضو مجلس الشيوخ أنوار الحق كاكار رئيسا لحكومة تصريف الأعمال التي ستتولى الإشراف على الانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة.

وتم التوافق على تعيين كاكار عقب اجتماعات تشاورية مفصلة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (مجلس النواب) رجاء رياض.

وعقب المشاورات، أعلن زعيم المعارضة في البرلمان ان أنوار الحق كاكار، عضو مجلس الشيوخ عن الولاية الأقل كثافة سكانية، سيكون رئيس الوزراء المقبل وسيقود البلاد لحين إجراء الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.