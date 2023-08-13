أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بإعلان وزيرة خارجية أستراليا الصديقة القاضي بعزم الحكومة الأسترالية استخدام مصطلح «الأراضي الفلسطينية المحتلة»، ووصف المستوطنات التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي بأنها غير قانونية وفقا للقانون الدولي.



وثمنت الوزارة موقف الحكومة الأسترالية المنسجم مع القانون الدولي والشرعية الدولية، مؤكدة على موقف الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية، وعلى مساندتها للشعب الفلسطيني، ودعم خياراته وتأييد كل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل استنادا لمبدأ حل الدولتين، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.