صرح رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين والسرطان د.خالد الصالح بأنه انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات والهيئات الحكومية والأهلية ومن أجل الارتقاء بالمفاهيم الصحية السليمة بالمجتمع فإن الجمعية شاركت إدارة التنمية الاجتماعية التابعة لجمعية صندوق إعانة المرضى بالمعرض المقام على هامش انعقاد الملتقي الصحي الأول لكبار السن والذي أقيم الأربعاء 9 الجاري.



وافاد الصالح بأن الجمعية قدمت الهدايا المختلفة والأدلة الإرشادية لتشجيع المسنين على الاهتمام بصحتهم وتقديم الدعم للراغبين في الإقلاع عن التدخين، والذي يعد مدخلا للعديد من الأمراض السرطانية من خلال مراجعة عيادة مكافحة التدخين بمقر الجمعية الكويتية لمكافحة التدخين بالقادسية، فقد يراجع مقر الجمعية اكثر من 250 إلى 300 مراجع منذ يونيو 2021 مستهدفين التوقف عن التدخين.



واستكمل بأن الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان «كان» الذراع الإعلامية للجمعية قد شاركت بالمعرض من خلال تقديم توزيعات تهم كبار السن مع كتيبات للتوعية بأكثر أنواع السرطانات انتشارا لديهم ومنها ما يصيب الرجال مثل «سرطان البروستاتا» والذي ترتفع نسب الإصابة به بداية من الخمسين، كما قامت بتوزيع كتيبات حول «سرطان الثدي» والذي ترتفع نسبة الإصابة به لدى النساء بعد الأربعين عاما، وتوزيع كتيبات حول أهمية ممارسة الرياضة المناسبة لكبار السن، وكتيبات أخرى تحت عنوان نوع غذاءك «الخضراوات والفواكه» للتأكيد على ضرورة الحفاظ على التنوع بالغذاء، وأكد أن «كان» تساهم بالتركيز على كبار السن فقد تضمنت مبادرتها إقامة حملة تحت عنوان «بروا آباءكم بالصحة» مستهدفه تقديم الدعم النفسي لكبار السن والحفاظ عليهم من الإصابة بالإمراض.



الجدير بالذكر أن الملتقى الصحي الذي إقامته جمعية صندوق إعانة المرضى استهدف التفاعل المباشر من خلال عرض معلومات صحية وإقامة مناقشة مع المتخصصين من وزارة الصحة لمساعدة المسنين على تحسين نظام حياتهم الصحية، كما استهدف الملتقى نشر الوعي الصحي لمساعدة كبار السن على تعزيز صحتهم، والتأكيد على أهمية ممارسة النشاط البدني بصورة مستمرة ومنتظمة كأحد استراتيجيات الوقاية من أمراض القلب والشرايين وغيرها من الأمراض المزمنة، وتقديم وتوثيق المعلومة الصحية من مصادرها الرسمية، والمواجهة والتصدي لانتشار المعلومات الخاطئة في السوشيال ميديا.