بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات ترجيح دراماتيكية 7-6، بعد تعادلهما السلبي السبت في بريزبين، وضربت موعدا مع إنجلترا بطلة أوروبا التي قلبت تأخرها أمام كولومبيا إلى فوز 2-1 في سيدني.



وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي الأربعاء السويد التي واصلت نتائجها الرائعة واطاحت اليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1. في المباراة الأولى، أهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا، سجلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم «ماتيلداس» باحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.



وكانت حارسة مرماها ماكنزي أرنولد قادرة على حسم الحصة، لكن تسديدتها ارتدت من القائم، وسط شد أعصاب رهيب على خط الملعب والمدرجات التي غصت بأكثر من 49 ألف متفرج، لكنها صدت لاحقا كرة كنزة دالي مرتين، بعد ان تدخل حكم الفيديو المساعد (VAR) وضبط قدميها تتحركان على الخط قبل تنفيذ الفرنسية. في المقابل، دفع الفرنسي هيرفيه رونار بالحارسة سولين دوران للوقوف بين الخشبات في الركلات الترجيحية.



وكان المنتخب الفرنسي يطمح لبلوغ نصف الهائي للمرة الثانية، بعد الخسارة في المربع الأخير عام 2011. قال رونار بعد خروج فريقه «حصل هذا الامر معي، فزت وخسرت، يجب أن نكون فخورين بالفتيات، لقد قدمن مباراة استثنائية، من الصعب القول من كان يستحق الفوز أكثر، فقد تقلبت المباراة من اليمين إلى اليسار، تهانينا لأستراليا».



وتحقق الفوز الأسترالي رغم بقاء النجمة الأولى سامانتا كير على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، إذ دخلت القائدة مطلع الشوط الثاني وسجلت ركلتها الترجيحية لاحقا.



وأمام 75 ألف متفرج في سيدني معظمهم شجعوا منتخب كولومبيا، قلبت إنجلترا تخلفها ووضعت حدا لمشوار المنتخب الأميركي المميز بالفوز عليه 2-1. ورغم فوزها على ألمانيا في دور المجموعات، لم تكن كولومبيا، المصنفة 25 عالميا، مرشحة للفوز على إنجلترا الرابعة عالميا.