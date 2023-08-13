



بلغ بوروسيا دورتموند الدور الثاني لكأس ألمانيا لكرة القدم عبر فوزه الساحق على مضيفه شوت مينز 6-1 السبت في الدور الأول. كما اكتسح باير ليفركوزن مضيفه توتونيا هامبورغ 8-0، وتأهل شتوتغارت إلى الدور الثاني عبر فوزه الساحق على مضيفه بالينجين المنافس بدوري الدرجة الرابعة 4-0.



وفي مفاجأة من العيار الثقيل، أطاح فريق فيكتوريا كولون المغمور بضيفه فيردر بريمن من الدور الأول بالفوز عليه 3-2. وفي باقي المباريات، فاز نورنبرغ على مضيفه أف سي أبيرنيولاند 9-1، وسانت باولي على مضيفه اتلاس دلمنهورست 5-0، وهولشتاين كيل على مضيفه غيوتيرسلوه 2-0، وهيرتا برلين على مضيفه كارل زايس غينا 5-0.



وحسم دورتموند فوزه على شوت مينز في الشوط الأول، الذي أنهاه متقدما 3-1، وسجل سباستيان هيلير الهدفين الأول والثالث لدورتموند في الدقيقتين 22 و35 وتكفل جوليان براندت ومارسيل سابيتزر ودونيايل مالين ويوسوفا موكوكو بالأهداف الأربعة الأخرى في الدقائق 24 و57 و80 و85، فيما سجل نيلس غانس الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 34.



واكتسح ليفركوزن مضيفه توتونيا هامبورغ بثمانية أهداف دون رد، حيث سجل آدم هلوزيك الهدفين السادس والثامن وتكفل إدموند تابسوبا، وفيكتور بونيفاس، وفلوريان فيرتز، وأمين عدلي، وجيريمي فريمبونغ وجوناس هوفمان بتسجيل الأهداف الستة الأخرى.