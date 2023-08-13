أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فرزين أن رفع الحظر عن جميع الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، مضيفا أنها ستستخدم في شراء «سلع غير خاضعة لعقوبات».



وقال فرزين في منشور على منصة «إكس» (تويتر سابقا) إن الأموال ستحول إلى ستة بنوك إيرانية في قطر.



وأضاف «تهانينا لفريق ديبلوماسية النقد الأجنبي على نجاحه في الإفراج عن موارد العملات الأجنبية المحتجزة».



وذكر محافظ البنك المركزي الإيراني أن تكاليف تحويل الأموال من عملة الوون الكورية الجنوبية إلى اليورو ستقبل سدادها «دولة ثالثة» حيث ستودع الأموال فيها لشراء «سلع غير خاضعة لعقوبات».



ويبدو أن هذا التصريح الذي نشره فرزين على وسائل التواصل الاجتماعي يؤكد ما أعلنته واشنطن عن أنه ستكون هناك قيود على ما يمكن لطهران أن تفعله بأي أموال يفرج عنها بموجب اتفاق لإطلاق سراح خمسة أمريكيين من السجن ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في طهران.



وذكر مصدر مطلع في تصريحات لـ «رويترز» أن الأميركيين الخمسة سيسمح لهم بمغادرة إيران بمجرد إلغاء تجميد الأموال الإيرانية.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي إن إيران لن يمكنها استخدام الأموال سوى من أجل «شراء الأغذية والأدوية والمعدات الطبية التي ليس لها استخدام عسكري مزدوج».



وتقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية بنحو ستة مليارات دولار.