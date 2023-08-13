ضرب البرازيلي روبرتو فيرمينو بقوة في مستهل مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم، وذلك بتسجيله ثلاثية الفوز لفريقه الجديد الأهلي على الحزم 3-1 الجمعة في المرحلة الأولى على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وسط حضور جماهيري كبير.



وحقق لاعب ليفربول الإنجليزي السابق بداية من الأحلام في مستهل مغامرته السعودية وأهدى الأهلي، العائد الى دوري الأضواء بعد موسم على هبوطه، النقاط الثلاث بهدفين في الدقائق العشر الأولى وآخر في الشوط الثاني حين كانت النتيجة 2-1. وبدأ الأهلي اللقاء بإشراك جميع نجومه الجدد، بدءا بفيرمينو مرورا بالحارس السنغالي إدوار مندي والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سان-ماكسيمان، وصولا الى آخر تعاقداته لاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه.



وضرب الأهلي باكرا وافتتح التسجيل منذ الدقيقة السادسة بكرة رأسية لفيرمينو إثر عرضية من علي مجرشي، قبل أن يعود فيرمينو ويسجل الهدف الثاني بعد تمريرة من الجزائري رياض محرز (10).



وكاد الحزم يقلص الفارق بعد خطأ فادح من الحارس مندي لكن سقوط المهاجم بحجة الاعاقة أنهى خطورة الكرة (13). وصوب محرز كرة قوية من ركلة حرة مباشرة لكنها علت العارضة بقليل (21).



هدأ اللعب بعد ذلك وغابت الفرصة الخطرة رغم سيطرة الأهلي، حتى أعلن الحكم عن نهاية هذا الشوط الأول بتفوق أهلاوي مستوى ونتيجة.



ومع بداية الشوط الثاني، تهيأت فرصة للحزم لكن رأسية البديل نواف الحبشي مرت بجانب القائم (48).



ومن هفوة قاتلة من مندي الذي فشل في ابعاد الكرة، نجح الحزم في التسجيل بعدما خطف البرازيلي فينيسيوس غويس «فينا» الكرة ولعبها «ساقطة» داخل المرمى (50). وأضاع الأهلي هدفا محققا عندما تلاعب سان-ماكسيمان بالدفاع ولعب الكرة بجانب القائم (58)، ثم اتبعه محرز بكرة قوية أمسكها الحارس التونسي أيمن دحمان (64). ومن هجمة منسقة، تمكن الأهلي من تسجيل هدف ثالث عندما ارتقى فيرمينو لكرة عرضية من سان-ماكسيمان ولعبها برأسه ليتصدى لها الحارس، لكنها عادت اليه من جديد فوضعها بكل قوة داخل المرمى (72). وكان الحزم قريبا من تسجيل هدف ثان لكن رأسية محمد الثاني مرت بمحاذاة القائم (81).



وفي الوقت بدل الضائع، فوت الأهلي فرصة للتسجيل عندما صوب علي الأسمري الكرة بجانب القائم.



وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الأولى للدوري السعودي، حيث يستضيف الرياض نظيره الوحدة، على ستاد الأمير فيصل بن فهد، وفي المباراة الثانية يحل التعاون ضيفا على الفتح.