قاد الوافد الجديد الدولي الانجليزي جود بيلينغهام فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 2-0 السبت، في بداية مثالية ضمن منافسات المرحلة الاولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وحسم «الريال» النتيجة على ملعب «سان ماميس» لصالحه بتسجيله هدفي الفوز في غضون 10 دقائق في الشوط الاول بفضل البرازيلي رودريغو الذي افتتح التسجيل (28)، قبل أن يضاعف بيلينغهام النتيجة (37). ويراهن ريال على بيلينغهام القادم من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 ملايين يورو، والذي لم يخيب الآمال بعدما زج به أنشيلوتي أساسيا بمضاعفته النتيجة من ركلة ركنية نفذها المدافع النمساوي دافيد ألابا وتابعها الدولي الانجليزي بتسديدة على الطاير بقدمه اليمنى بعد اصطدامها بالأرض ساقطة الى يمين الحارس أوناي سيمون (37). وأظهر بيلينغهام (20 عاما) الذي لعب دور المهاجم الرقم 9 المزيف خطورته وتنوع تمركزه في الملعب مع صفاته الدفاعية، ومع حضور مستمر لاستعادة الكرة. وكان رودريغو سجل هدف السبق مستفيدا من هشاشة الدفاع الباسكي (28). وتعرض ريال لنكسة جديدة مع إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو ليخرج من الملعب (50)، ويحل بدلا منه الألماني أنتونيو روديغر.وتعرض ريال مدريد الإسباني لضربة ثانية في مستهل الموسم الجديد بعد إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى. وقال ريال في بيان أمس «بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا إيدر ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى»، مضيفا انه سيخضع لعملية جراحية «في الأيام القليلة المقبلة». وسبق لريال أن خسر جهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عشية انطلاق الموسم الجديد لإصابته أيضا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.



هذا، ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي البالغ لأشهر عدة عن الملاعب، وسط احتمال أن يكون الموسم انتهى بالنسبة لهما.



وفي مواجهات أخرى، سقط ريال سوسييداد في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه جيرونا 1-1، وتعادل لاس بالماس الوافد الجديد أمام ضيفه ريال مايوركا 1-1. وتقام اليوم مباراتان ضمن الجولة الأولى، حيث يستضيف قادش نظيره ألافيس، وفي الثانية يصطدم غرناطة بمضيفه أتلتيكو مدريد.