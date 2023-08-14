فجّر فريق تشيتاديللا، مفاجأة كبيرة وتأهل إلى الدور الثاني لكأس إيطاليا لكرة القدم بالفوز على مضيفه إمبولي 2-1 السبت في الدور الأول.



وقلب تشيتاديللا المنافس بالدرجة الثانية تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز مستحق بهدفين في الشوط الثاني.



وتقدم فرانشيسكو كابوتو بهدف مبكر لإمبولي (8)، لكن الفريق الضيف رد بهدفين حملا توقيع فرانشيسكو اماتوكي وأندريا ماغراسي (61)، و(80). وتأهل بارما إلى الدور الثاني بفوزه على مضيفه باري 3-0، وتأهل أيضا فريق كالياري بعد فوزه على باليرمو 2-1 في مباراة استمرت لشوطين إضافيين.



وتقدم كالياري بهدف سجله ألبرتو دوسينا (100)، وتعادل باليرمو عن طريق إدواردو سوليري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني، إلا أن أليساندرو دي باردو سجل هدف الفوز لكالياري في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الثاني.