أفسد الدولي الإسباني داني أولمو وصول النجم الانجليزي هاري كين الى بايرن ميونيخ، بتسجيله ثلاثية «هاتريك» ليقود لايبزيغ للفوز بلقب الكأس «السوبر» الألمانية على حساب الفريق البافاري 3-0 السبت على ملعب أليانز أرينا.



وثأر لايبزيغ الذي حقق لقبه الأول في الكأس «السوبر» الألمانية من خسارته أمام بايرن 3-5 الموسم الماضي في المسابقة ذاتها، علما أن الفريق البافاري يحمل الرقم القياسي في عدد الألقاب (10).



افتتح أولمو التسجيل باكرا في الدقيقة الثالثة، وأضاف الهدف الثاني لفريقه (44).



وقام مدرب بايرن توماس توخيل بتبديل ثلاثي مع انطلاق الشوط الثاني ودفع بالفرنسي كينغسلي كومان، والمغربي نصير مزراوي، ودخل كاين في الدقيقة 63 بدلا من تيل وسط تصفيق حار من الجماهير البافارية، لتتبدد آمال العودة سريعا بعد أن تحصل فريق المدرب ماركو روزه على ركلة جزاء إثر لمسة يد على الخصم انبرى لها أولمو بنجاح مسجلا أول هاتريك في مسيرته ومرجئا تتويج كاين بلقب أول على الإطلاق.



من جانبه، لم يستطع توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ، إيجاد أي تفسير لخسارة فريقه المدوية في مستهل موسمه، وقال عقب المباراة: «ليس لدي أي تفسير لما حدث في هذه اللحظة، فنحن استقبلنا أهدافا سهلة»، مضيفا: الأمر يبدو وكأننا لم نفعل شيئا على مدار 4 أسابيع من الإعداد، لقد أظهرنا الليلة عدم قدرتنا على نقل ما نفعله في التدريبات للمباريات، أنا آسف لهاري كين، فربما يظن الآن أننا لم نتدرب لمدة 4 أسابيع، فمستوانا لا علاقة له بما شرعنا في القيام به، إنها أمسية مريرة للغاية.