الموسوي: صقل المهارات والخبرات يدفع في اتجاه التنمية المستدامة

الكندري: ندعو العاملين في العلاقات العامة إلى حضور الملتقى وورش العمل المتخصصة

تنظم جمعية العلاقات العامة ملتقى العلاقات العامة الرقمية في شهر سبتمبر 2023 تحت شعار «آفاق وتوقعات»، الذي يجمع تحت سقف واحد مديري العلاقات العامة والعاملين بها والمهتمين بهذه المهنة الطموحة، وبهذه المناسبة أكد رئيس الجمعية جمال جاسم النصر الله أن مهنة العلاقات العامة لم تعد مقتصرة على العلاقات الإعلامية وإرسال البيانات الصحافية واستقبال ضيوف الجهات كما كانت في السابق، لكن طرأ عليها تغيير وتطوير كبير خاصة في مجالات التواصل وأصبح يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، وتطورت ممارسة العلاقات العامــة بتطــور وسائل الاتصـــال واحتياجـــات العملاء، فالعلاقات العامة الرقمية هي فن دمج العلاقات العامة التقليدية بالمحتوى التسويقي والإعلام الاجتماعي.



وعن أهداف الملتقى، قال النصرالله: نهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الحديثة لمجال العلاقات العامة الرقمية على جميع الأصعدة والمستويات، واستحداث أساليب عمل مرتبطة برقمنة العلاقات العامة وفق منهجية علمية واضحة، وتزويد المؤسسات الحكومـيـــة والخاصـــة بتوصيات واقعية مدروسة وموثقة، وتزويد مجال صناعة العلاقات العامة الرقمية بآخر التطورات الاتصالية والتكنولوجية. وأشاد بجهود مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في دعم الملتقى، مؤكدا أن التقدم العلمي شريك استراتيجي للجمعية في هذا الملتقى، كما أنه من أكبر الداعمين لجمعية العلاقات العامة في مؤتمراتها وفعالياتها.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة محمد الموسوي إن مهنة العلاقات العامة تتطلب مهارات عالية المستوى لتحقيق أهداف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة كما أنها تتطلب خبرات كبيرة، ولذلك نسعى في الجمعية إلى صقل مهارات وخبرات العاملين فيها من خلال مثل هذه الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية، ما يدفع في اتجاه التنمية المستدامة، خاصة أن العالم يتطور والرقمنة غيرت خارطة جميع المهن والأعمال.



وحـــول مـحـــــاور المؤتمر، قال الموسوي إن المحور الأول يستعرض الاستراتيجيات الاتصالية في العلاقات العامة الرقمية وتأثيراتها على العمل المؤسسي، والثاني يناقش تحديات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلاقات العامة الرقمية، أما الثالث فهو عن مستقبل العلاقات العامة الرقمية في ظل الثورات التكنولوجية.



ودعا الموسوي جميع العاملين في العلاقات العامة إلى التواصل مع الجمعية وحضور هذا الملتقى المهم، فتنمية الذات وتطويرها من أهم متطلبات مهنة.



من جهتها، عبرت عضو مجلس إدارة الجمعية وعد الكندري عن سعادتها بما تقدمه الجمعية من نشاطات وفعاليات هادفة، مؤكدة أن استراتيجية الجمعية تعتمد على تطوير العاملين في العلاقات العامة وفتح الآفاق أمامهم. وقالت ان الملتقى يستهدف المديرين والمشرفين والعاملين في مجال العلاقات العامة، وكبار الموظفين الذين تتطلب مسؤولياتهـــم التواصل والتفاعل مع الجمهور، وطلبة وخريجي العلاقات العامة والإعلام، والمشرفين في مجالات شؤون الموظفين والتسويـــق والمبيعـــات والتدريب والإدارة، وموظفي العلاقات العامة بشكل عام. وأشارت إلـــى ورش العمل التي يشملها الملتقى، وهي الورشة الأولى: إعادة توظيف المحتوى التسويقي عبر الإنترنت، والثانية: إدارة السمعة الإلكترونية، والثالثة: الأساليب الحديثة فـــي تنـظـيـــم الأنشطـــة والفعاليـــات، والرابعـــة: الاتجاهات العالمية الحديثة في العلاقات العامة والإعلام، داعية جميع المنتمين للعلاقات العامة الى حضور الملتقى وفعالياته على مدى 5 أيام.