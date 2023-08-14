نشرت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الخاص في «إنستغرام» مقطع فيديو ظهرت فيه خلال تمضيتها الإجازة الصيفية على شاطئ البحر في الساحل الشمالي بمصر، وهي ترتدي ملابس قصيرة وكاشفة، الأمر الذي عرضها لانتقادات حادة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد البعض أن ظهورها بهذا الشكل الجريء لا يليق بسنها، فيما سخر البعض الآخر من الأخبار التي انتشرت أخيرا حول تدهور حالتها الصحية بسبب تعرضها للسحر من المنتج أحمد الزواوي بعدما كانت قد استولت على أمواله.



وكان الزواوي قد اعترف بأنه لجأ الى السحر والدجل حتى يسترجع حقه من فيفي، وأن معاناتها من المرض حاليا وخلال السنوات الماضية هي بسبب السحر الذي عمله لها، متهما إياها بالنصب عليه بمبلغ 10 آلاف دولار.



وقال الزواوي خلال استضافته في برنامج «قعدة ستات» : «اللي فيفي فيه بسببي، أنا طلبت حقي بالقانون وبالأصول، وأذيتها زي ما هي أذتني، ولو طلت أموتها هموتها إيه المشكلة؟ مش هي أذتني؟ لو افترضنا أن النص مليون جنيه في 2017، كان كل ما أملك أو تحويشة العمر، وضاع مني يبقى مش مستقبلي ضاع؟ يعني هي تضيع مستقبلي وأنا مأذيهاش؟».