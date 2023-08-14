عاد إلى البلاد لاعب منتخبنا الوطني فهد سالمين بعد أن توج بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للغوص الرياضي التي اختتمت في أستونيا.



وكان في مقدمة استقبال الوفد رئيس مجلس إدارة النادي والاتحاد الكويتي للغوص م.طلال السرحان وأعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الفنية.



وأكد السرحان أن الميدالية البرونزية التي حققها البطل سالمين ما هي إلا تأكيد على أن الكويت لديها أبطال متميزون قادرون على الوصول إلى منصات التتويج العالمية. وبين السرحان أن إيقاف الدعم عن رياضات الغوص سيرجع الحال إلى المربع الأول، خصوصا بعد أن تم قطع شوط مهم في سبيل تطوير هذه الرياضة ووضعها في إطارها السليم، لاسيما أنها تمارس من قبل عدد كبير من الشباب في الكويت.