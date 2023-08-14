بيروت - ناجي شربل



حقق البرج فوزه الثاني تواليا على الشباب الغازية برباعية نظيفة 4-0، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نادي الصفاء، بالمرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم.



سجل للبرج هلال الحلوة في الدقيقتين 14 و82، وزين طحان وعلي قصاص في الدقيقتين 70 و90.



ورفع البرج رصيده إلى 6 نقاط، في حين لم يدخل الشباب الغازية لائحة النقاط بعد. حقق الأنصار «حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة لبنان 14 مرة»، فوزه الأول على الحكمة بيروت الذي عانى خسارته الثانية 2-1، وسجل للأنصار السنغالي الحاج مالك تال وفوضيل ادريسفي الدقيقتين 14 و69، وللحكمة ديالو في الدقيقة 52. ورفع الأنصار رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي الحكمة من دون نقاط.



كما تعادل الأهلي النبطية مع الصفاء 1-1، ليحرز الأهلي نقطته الثانية، فيما دخل الصفاء لائحة النقاط بنقطة أولى من هذا التعادل. سجل للأهلي النبطية بادجي في الدقيقة 38، وللصفاء الهولندي جوردي بروين في الدقيقة 80.



وحقق الراسينغ بيروت العائد إلى مصاف نوادي الدرجة الأولى فوزا عزيزا على التضامن صور 2-1.



سجل للراسينغ حسين خليفة (80) ويان هرميس موكومبو (90+3)، وللتضامن صور كريم منصور (89). وهذا الفوز الأول للراسينغ بعد سقوطه في المرحلة الأولى أمام العهد حامل اللقب 1-5، والتعثر الأول للتضامن بعد فوزه على الشباب الغازية 2-0.