أعلن مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو، عن عودة المهاجم صلاح محسن إلى قائمة الفريق خلال الموسم الجديد 2023-2024، وتقرر سفر اللاعب مع الأهلي في معسكر الإعداد بالنمسا والمقام خلال الفترة من 28 الجاري حتى 6 سبتمبر المقبل.



وأوضح بيبو أن «ضم محسن جاء بناء على رؤية المدير الفني للأهلي مارسيل كولر في إطار تحضيراته للموسم الجديد لاقتناعه بقدرات اللاعب بعد متابعته في مباريات الموسم الماضي».



ولعب محسن على سبيل الإعارة بالموسم المنصرم في صفوف سيراميكا كليوباترا، وساهم مع فريقه في الفوز بلقب كأس الرابطة.



وفي آخر أخبار سوق الانتقالات لحق محمود مرعي مدافع نادي فيوتشر بزميله مهند لاشين وانضم رسميا إلى صفوف بيراميدز، فيما حسم الداخلية تعاقده مع محمود الزنفلي الحارس السابق للبنك الأهلي في صفقة انتقال حر، ووافق الاتحاد السكندري على إعارة حارسه صبحي سليمان إلى فريق الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.