أثارت «بلو آيفي كارتر» ابنة مغنية البوب الاميركية بيونسيه الاعجاب وتوقع الكثيرون لها مستقبلا فنيا مشرقا. ونشر موقع «بيبول» صورة للأم وابنتها وعلق بالمثل الانجليزي القائل «like mother like daughter» والذي يقابله المثل الشعبي «طب الجرة على تمها تطلع البنت لأمها»، وذلك عندما شاركت بلو ايفي ذات الأحد عشر ربيعا، والدتها الأداء على مسرح ستاد مرسيدس في أتلانتا بولاية جورجيا قبل أيام، وهي احدى محطات جولتها التي حملت عنوان «جولة النهضة العالمية». وتشير الكثير من التقارير الى ان بلو ايفي نسخة طبق الأصل عن والدتها ليس في الشكل انما في الأداء أيضا.