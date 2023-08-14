انضم الرئيس السويسري لمئات الآلاف من المحتفلين في مهرجان شوارع زيوريخ «أو ستريت باريد» لأول مرة في تاريخ ما يعتبر أكبر حفل في العالم لموسيقى «التكنو». وأشاد الرئيس ألان بيرسيت بموكب الشارع عبر إذاعة «إس آر إف» باعتباره أكبر فعالية ثقافية في سويسرا. وأوضح: «إنه سلمي للغاية بالنسبة لفعالية كبيرة من هذا النوع وجيدة التنظيم للغاية». وأضاف الرئيس الذي خالط المحتفلين واضعا حول عنقه وشاحا أحمر كبيرا من الريش: «تعجبني الموسيقى كثيرا». وقدم الموسيقى ووفر الأجواء الاحتفالية، منسقو الأسطوانات على 30 سيارة تسمى «لاف موبايل» تنقلت في أنحاء ضفة بحيرة زيوريخ، وكذلك على 8 منصات ثابتة.