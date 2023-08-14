أعلنت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين عن نتائجها المالية الموحدة لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت صافي ربح عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 2.78 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 3.55 ملايين دينار بحريني في نهاية الفترة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 22%.



وقد بلغت ربحية السهم الواحد للفترة الحالية 19 فلسا، مقارنة بـ24 فلسا لنفس الفترة من العام السابق، وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 2.53 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 1.82 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة قدرها 39%.



وعلى صعيد إجمالي الدخل من الأقساط، فقد حققت الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 53.42 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 52.71 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق ما يشكل ارتفاعا بنسبة 1%. هذا، وقد انخفضت إيرادات التأمين بنسبة قدرها 32%، من 2.92 مليون دينار بحريني بنهاية النصف الأول من 2022 إلى 1.98 مليون دينار بحريني بنهاية النصف الأول الحالي، في حين سجل صافي الدخل من الاستثمار ارتفاعا بنسبة 41%، من 1.83 مليون دينار بحريني بنهاية النصف الأول 2022 إلى 2.59 مليون دينار بحريني بنهاية النصف الأول الحالي.



وعلى الرغم من النمو في المبيعات الذي طرأ على صافي الدخل من الاستثمار، إلا أن صافي ربح الشركة انخفض مقارنة بالعام السابق، وللتأكيد فإن السبب الرئيسي لانخفاض صافي الربح للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق يعود إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه أرباح غير متكررة لتلك الفترة من عام 2022م.



هذا، وقد بلغت الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 41.172 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 42.484 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق أي بانخفاض نسبته 3% بسبب توزيع أرباح أسهم على المساهمين. كما بلغ إجمالي موجودات الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي 163.19 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 149.87 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 9%، وزاد صافي التزامات عقود التأمين من 56.23 مليون دينار بحريني في نهاية العام السابق إلى 60.93 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي.



نتائج الربع الثاني



وعلى صعد نتائج الشركة المالية لفترة الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2023، فقد تمكنت الشركة من تحقيق ربح صافي عائد إلى مساهمي الشركة بلغ 1.26 مليون دينار بحريني، مقارنة بـ 2.19 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 42%.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تم اعدادها وفقا للمعيار المحاسبي الجديد رقم 17 الذي اعتمدت الشركة تطبيقه، حيث تعتبر أول شركة في البحرين تقوم بتبني ذلك. كما تشير النتائج المالية وبناء على المعيار المحاسبي الجديد رقم 17، إلى انخفاضها مقارنة بنتائج العام الماضي المعاد تقييمها. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تغيير الافتراضات المحاسبية المتعلقة بمعدل الخصم في عام 2022 عند إعادة تقييم البيانات المالية، مما نتج عنه زيادة في الأرباح غير المتكررة لتلك الفترة من عام 2022م. وعلى الرغم من أن هذا التغيير أثر على أرقام العام الحالي مقارنة بأرقام العام الماضي المعاد تقييمها، إلا أنه من المهم الإشارة الى أن التعديلات التي تم إجراؤها في عام 2023م سوف تعكس عرض الأداء المالي بشكل أكثر دقة مستقبلا.



وقد بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الأشهر الثلاثة الحالية 9 فلوس مقارنة بـ 15 فلسا لنفس الفترة من العام السابق. وبلغ مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.981 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 0.797 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة قدرها 23%. وتعزى هذه الزيادة الكبيرة إلى ارتفاع القيمة العادلة للاستثمارات المتاحة للبيع في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.



هذا، وقد زادت إيرادات التأمين بنسبة 0.3%، من 24.74 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 24.81 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. في حين انخفضت نتائج خدمات التأمين بنسبة 56%، من 2.27 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي. وزاد صافي الدخل من الاستثمار بنسبة 46%، من 1.05 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام السابق إلى 1.54 مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام الحالي.



أداء إيجابي



وتعقيبا على النتائج المالية، أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي. يواصل مجلس الإدارة مراقبة المشاريع الاستراتيجية الرئيسية للشركة، ويؤكد أن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه بما في ذلك تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 اعتبارا من 1 يناير 2023. وأوضح المجلس أنه بفضل دعم وثقة عملاء الشركة وشركائها في العمل، وأيضا بفضل جهود وتفاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الشركة لا تزال النتائج تظهر اتجاها إيجابيا والذي يدعونا للمواصلة عليه لتحقيق النتائج الإيجابية التي نفخر بها.



كما يود مجلس الإدارة أن يؤكد مرة أخرى إلى مساهمي الشركة ما تم الإفصاح عنه في أبريل 2023 بشأن التغيير المحتمل في هيكل مساهمة الشركة الأم مجموعة الخليج للتأمين من خلال دخول مساهميها الرئيسيين شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وشركة فيرفاكس المالية القابضة المحدودة في اتفاقية لبيع كامل أسهم شركة كيبكو في مجموعة الخليج للتأمين بنسبة 46.32% بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية المختصة.



نتائج مشجعة



من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للشركة د.عبدالله سلطان على ما جاء في تعقيب مجلس الإدارة حول النتائج المالية الموحدة للشركة في نهاية النصف الأول من العام 2023 التي جاءت مشجعة، مضيفا أن التحسن الذي طرأ على الدخل من الاستثمار سيسمح للشركة بأن تصبح أكثر تحفظا في المخصصات وتعزيز احتياطيات عمل الشركة الرئيسي.



وأوضح: «لطالما كنا متحفظين في تحقيق عائد استثمار على أصولنا الاستثمارية نظرا لأن تصنيف الشركة الائتماني عند درجة A- يتطلب منا تسييل غالبية أصولنا الاستثمارية لضمان الحفاظ على مستوى من السيولة ليسمح لنا بالوفاء بالتزاماتنا ودفع مطالباتنا. مع أسعار الفائدة الحالية، حقق فريق الاستثمار عوائد استثنائية وتمكن من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة». وأضاف أن قسم الاستثمار حقق عوائد استثنائية تمكننا من تأمين هذه العوائد للسنوات القادمة، بسبب أسعار الفائدة الحالية. وقد سمح لنا ذلك بتعزيز احتياطياتنا وميزانية الشركة العمومية إلى مستوى استثنائي، معربا عن ثقته بأن تدفقات دخل الشركة ستتحسن أكثر في الفترات القادمة.



وقال سلطان: «نود أيضا تذكير مساهمينا بأن الشركة اعتمدت معايير محاسبية جديدة في العام 2023 (المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17) ما أدى إلى تحقيق ربح صافي عن فترة الستة أشهر بقيمة 2.78 مليون دينار بحريني، في حين أظهرت البيانات المالية المدققة للعام الماضي وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 صافي ربح عن فترة الستة أشهر بلغ 2.654 مليون دينار بحريني. كما تم تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة اعتبارا من 1 يناير 2023، حيث اضطرت الشركة إلى إعادة تقييم بياناتها المالية لعام 2022 لتكون وفقا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 لأغراض المقارنة.



جدير بالذكر أن الافتراضات المطبقة في عام 2022م اختلفت اختلافا كبيرا عن تلك المطبقة حاليا، حيث ستواصل الشركة تعزيز افتراضاتها لتصبح أكثر تحفظا في عام 2023».