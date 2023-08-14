أعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث حققت الشركة أرباحا في الأشهر الستة الأولى من 2023، بقيمة 5.3 ملايين دينار، مقارنة بـ 893 ألف دينار في عام 2022، وبلغت ربحية السهم 21.36 فلسا للسهم الواحد، مقارنة بـ3.58 فلوس للسهم في عام 2022.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة حسين العتال إن مجموع الأصول بلغ 94.41 مليون دينار في النصف الأول من 2023 مقارنة بـ 90.68 مليون دينار في النصف الأول من عام 2022. كما ارتفع مجموع حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم في النصف الأول من عام 2023 إلى 42.2 مليون دينار مقارنة بـ 38.4 مليون دينار في عام 2022 بنسبة تصل إلى 10%.



من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة صالح السلمي ان هذه النتائج جاءت نتيجة للخطة التي وضعها مجلس الإدارة في إعادة هيكلة الشركة وتحويلها إلى الربحية كما كانت عليه شركات المجموعة قبل أزمة 2008 المالية.



ومن الجدير ذكره أن قوة أرباح النصف سنوية للعام الحالي والتي بلغت 21.36 فلسا للسهم الواحد ينتظرها ما تم الافصاح عنه من قبل بتاريخ 17/7/2023. ومن نتائج هذه الإفصاحات ما مجموعه 10 ملايين دينار سوف يتم تسجيلها في الربع الثالث وفقا لتلك الافصاحات، وقبل خصم المصاريف بطبيعة الحال. إضافة إلى ما تم تحقيقه للنصف الاول من هذا العام، الأمر الذي يعكس قوة ما تم القيام به من برامج إعادة الهيكلة والاستمرار في ذلك، آملين تعويض مساهمين الشركة صبرهم ومثابرتهم معنا والعودة ان شاء الله إلى الربحية المستدامة.