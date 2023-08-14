فيصل صرخوه: نواصل عملنا في بيئة اقتصادية صعبة تشهد ارتفاعاً بالفائدة والتضخم ومخاطر ركود محتملة

نمو الأصول المدارة وأداء الصناديق الجيد يعكس سعينا المستمر لتبني إستراتيجيات فعالة تتمحور حول العميل



أعلنت كامكو إنفست عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023، إذا عادت الشركة إلى الربحية محققة أرباحا صافية خلال الربع الثاني بلغت 1.7 مليون دينار (ربحية السهم 4.87 فلوس)، بارتفاع بنسبة 60% مقارنة بأرباح الربع الثاني من العام 2022 التي بلغت مليون دينار (ربحية السهم: 3.04 فلوس).



أما فترة الأشهر الـ 6، فقد بلغت الأرباح الصافية 0.1 مليون دينار (ربحية السهم 0.3 فلس) مقابل أرباح بقيمة 4.6 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام 2022 (ربحية السهم 13.57 فلسا).



وقد بلغ إجمالي الإيرادات 8.5 ملايين دينار بالنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 14 مليون دينار بالنصف الأول من 2022، متأثرة بتراجع حجم الأعمال نتيجة الشعور السلبي للمستثمرين تجاه الأسواق، والفائدة المرتفعة، وارتفاع التضخم، والمخاوف من ركود محتمل، بالإضافة إلى أداء الأسواق المالية.



ونمت الأصول المدارة منذ بداية العام بنسبة 5% لتصل إلى 14.4 مليار دولار في نهاية يونيو 2023 جراء الأموال الجديدة التي تم استقطابها في عدد من المنتجات والخدمات خلال الفترة، وواصلت صناديق الأسهم والمحافظ المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس الخاصة بها.



فقد حافظ صندوق الدرة الإسلامي على صدارته ضمن أفضل صناديق الأسهم الكويتية الإسلامية أداء، بينما حافظ كل من صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول وصندوق كامكو الاستثماري على موقعهم ضمن أفضل صناديق الأسهم التقليدية أداء بحلولهم في المرتبة الثانية والرابعة على التوالي. كما حصل صندوق كامكو الاستثماري على ثلاث جوائز من ريفينيتيف ليبر لعام 2023 لأدائه المميز والمعدل وفقا للمخاطر.



ومن جهة أخرى، مازال تركيز فريق إدارة أصول الملكية الخاصة على تنفيذ خطط التخارج من الشركات التي تستثمر بها صناديق الملكية الخاصة.

ويعمل الفريق على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة والتي أسفرت عن مشاركة الشركة في جولة الاستثمار ما قبل الإدراج في فلاورد، وهي الوجهة الأولى للورود والهدايا عبر الإنترنت والتي تعمل في 37 مدينة في 9 دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى المملكة المتحدة.



وواصـــــل فريـــــق الاستثمارات المصرفية تقديم المشورة للعملاء والعمل على عدد من الصفقات سواء في أسواق رأسمال الدين أو أسواق رأسمال الأسهم أو الدمج والاستحواذ والتي يتوقع إتمامها خلال العام. ونجح الفريق في إدارة صفقات نيابة عن عملائه بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 0.8 مليار دينار منها القيام بدور مستشار الإصدار ووكيل الاكتتاب لزيادة رأسمال أحد البنوك الكويتية ومدير الإصدار المشارك لأكبر إصدار سندات مقوم بالدينار الكويتي في القطاع العقاري.

وتقديرا لجهود الفريق وأدائه في مجال خدمات الاستثمارات المصرفية، حصلت كامكو إنفست على جائزة «أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط» من جلوبال فاينانس.



واستمرت شركـــــة الأولى للوساطة المالية، ذراع الوساطة المالية، في تحسين وضعها التنافسي وتمكنت من استقطاب عملاء جدد من مؤسسات وأفراد مستفيدة من خدمات التداول الإلكتروني. وانعكس انخفاض السيولة في بورصة الكويت على قيمة تداول لدى الشركة وإيرادات العمولات خلال الفترة مقارنة بالعام 2022.



كما واصلت المكاتب الإقليمية توسيع وجودها في أسواقها من خلال تحسين خدماتها والمساهمة بشكل أكبر في الأعمال الأساسية للشركة، لاسيما في إدارة الأصول.

وكانت الشركة قد أعلنت خلال الربع الأول عن خبرين بخصوص مكاتبها في المملكة العربية السعودية، الأول يتعلق بتعيين رئيس تنفيذي جديد لقيادة جهود التوسع في المملكة بالإضافة إلى خطط لنقل مكاتبها إلى مركز الملك عبدالله المالي المرموق (كافد) في الرياض.



وبلغ إجمالي الموجودات 129.1 مليون دينار فيما بلغت حقوق مساهمي الشركة الأم 59.3 مليون دينار كما في 30 يونيو 2023، وتتمتع الشركة بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل الأجل عند مستوى «BBB» وتصنيف قصير الأجل عند «A3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل كابيتال انتليجنس في آخر مراجعة لها في مايو 2023.



وفي معرض حديثه عن النتائج المالية قال فيصل صرخوه، الرئيس التنفيذي: «نواصل عملنا في بيئة اقتصادية صعبة تشهد ارتفاعا في أسعار الفائدة والتضخم ومخاطر ركود محتملة.

ويعكس نمو حجم الأصول المدارة وأداء الصناديق والمحافظ سعينا المستمر لتبني استراتيجيات فعالة تتمحور حول العميل. وبينما نمضي قدما، يظل تركيزنا ثابتا على الاستفادة من نقاط القوة التي نتمتع بها وخبراتنا الأساسية للتغلب على تحديات السوق وتحقيق نمو مستدام لجميع أصحاب المصلحة لدينا».