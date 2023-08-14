قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن أسعار السكن الخاص تباطأت على مستوى الكويت في ظل هدوء الطلب عليه، وقد يعود ذلك إلى سببين، هما الأول وجود فرص استثمارية وادخارية أخرى في ظل الزيادات المتتالية في سعر الخصم.



أما السبب الثاني فهو أن ارتفاع الفائدة ساهم بتقليل فرص الحصول على التمويل، ما أدى لتراجع السيولة المتاحة، وانخفاض المقدرة المالية على شراء أراضي السكن الخاص، وبالتالي يتواصل انخفاض الطلب على عقارات السكن الخاص الذي بدأ في الظهور خلال 2022 حتى الربع الأول من 2023.



وقد تراجعت الأسعار على مستوى المحافظات بنهاية الربع الثاني، بعد أن واصلت تحقيق زيادات متتالية خلال 3 أعوام مضت وفق بيانات بيت التمويل الكويتي، حيث انخفض متوسط السعر مسجلا 1071 دينارا بنهاية الربع الثاني بشكل طفيف نسبته 0.1% عن الربع الأول، وبالتالي انخفضت الأسعار بنسبة 0.3% مقابل زيادات سنوية وصلت الى 17% في منتصف 2022.



وسجل متوسط سعر المتر المربع بنهاية الربع الثاني من 2023 انخفاضا طفيفا عن الربع الأول، كما تباطأت الزيادة في أسعار السكن الخاص على أساس سنوي في بعض محافظات الكويت وتراجعت في باقي المحافظات.



أسعار أراضي السكن الخاص



في محافظة العاصمة استقر متوسط سعر المتر المربع لعقارات السكن الخاص دون تغير على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الأول مسجلا 1406 دنانير، وواصلت مستويات الأسعار بالمحافظة اتجاهها نحو الانخفاض مع تباطؤ معدلات الزيادة السنوية بالمحافظة مسجلة في الربع الأول 1% أي بحدود ربع زيادتها السنوية التي شهدتها في الربع السابق له.



وفي محافظة حولي، انخفضت الأسعار مسجلة 1184 دينارا بنهاية الربع الثاني، وشهدت انخفاضا طفيفا بحدود 0.6% على أساس ربع سنوي، ويلاحظ تسجيل أول تراجع سنوي بالمحافظة منذ نحو 5 سنوات وصلت نسبته الى 1% بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل زيادات سنوية متواصلة في تلك الفترة فاقت 15% في نهاية 2021.



وفي الفروانية، سجل متوسط سعر المتر 780 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير ربع سنوي، كما لم تشهد تغيرا على أساس سنوي في الربع الثاني 2023 بعدما كانت تسجل زيادات سنوية متواصلة تباطأت إلى 3.3% في الربع الأول 2023 مقابل زيادة وصلت 15.7% في بداية عام 2022.



وفي مبارك الكبير، فقد سجل متوسط سعر المتر لأراضي السكن الخاص 896 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير ربع سنوي. ويلاحظ انخفاض مستويات الأسعار في المحافظة مسجلة تراجعا بنسبة 1.1% على أساس سنوي.



وفي الأحمدي، سجلت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني 663 دينارا للمتر دون تغير ربع سنوي عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضا ربع سنوي نسبته 3.7%، بالتالي انخفض متوسط السعر بالمحافظة بنسبة 2.7% على أساس سنوي.



أسعار الأراضي الاستثمارية



أشار تقرير «بيتك» إلى أن البيئة الاستثمارية بشكل عام يحيط بها العديد من المخاطر، منها احتمالات تفاقم الآثار السلبية للتوترات الجيوسياسية في المنطقة من ناحية، ومن ناحية أخرى المخاوف العالمية من استمرار معدلات التضخم عند حدود مرتفعة لم يشهدها السوق منذ سنوات.



إلا أنه يلاحظ أن مستويات التضخم تسير نحو التراجع مؤخرا، ويتجه العديد من المستثمرين إلى القطاع العقاري كملاذ آمن ومستودع للثروة، وهو ما يساهم في صمود العقار أمام الأزمات، حيث يلاحظ زيادة متفاوتة بين القطاعات العقارية ومنها العقار الاستثماري.



واستقر متوسط السعر في أراضي الاستثماري بنهاية الربعين الثاني والأول 2023 عند حدود 1592 دينارا على مستوى المحافظات، مقابل زيادة محدودة على مستوى المحافظات في 2022، ومازالت تحركات الأسعار متباينة بين المناطق المختلفة، ويلاحظ تباطؤ نسب الزيادة السنوية في أسعار العقار الاستثماري مسجلة 1.6% بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل أكبر من ضعف هذه النسبة في الربع الأول 2023.



ولم يشهد متوسط السعر للمتر الاستثماري بنهاية الربع الثاني في محافظة العاصمة تغيرا عن الربع الأول الذي ارتفع بنسبة 1.4% على أساس ربع سنوي، واستقر متوسط السعر في محافظة حولي بعد أن تراجع قليلا في الربع الأول، ولم يشهد تغيرا ربع سنوي في محافظة الفروانية وفي مبارك الكبير، كذلك في محافظتي الأحمدي والجهراء دون تغير عن الربع الأول 2023.



وفي محافظة العاصمة، لم تشهد مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني 2023 حين سجلت 2367 دينارا للمتر المربع تغيرا على أساس ربع سنوي، ومازال الأعلى على مستوى المحافظات، وسجل متوسط السعر زيادة سنوية بنسبة 3.1% بنهاية الربع الثاني، وهي ثاني أعلى زيادة خلال أكثر من عامين.



وفي حولي، استقر متوسط السعر للأرض في مواقع العقار الاستثماري عند حدود 1660 دينارا بنهاية الربع الثاني 2023 دون تغير عن الربع السابق له الذي شهد تراجعا طفيفا. وقد هدأت الزيادة السنوية مسجلة 1.1% بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل زيادة وصلت إلى 8% و9% في منتصف العام الماضي.



وفي الفروانية، استقرت مستويات أسعار الأراضي الاستثمارية بنهاية الربع الثاني 2023 مسجلة 1489 دينارا دون زيادة عن الربع السابق له، وبالتالي تباطأت زيادة الأسعار على أساس سنوي مسجلة نسبة قدرها 1.5% في الربع الثاني أي أدنى من زيادة سنوية وصلت نسبتها 6% في منتصف العام الماضي.



استقرت مستويات الأسعار بنهاية الربع الثاني 2023 في أغلب المناطق الاستثمارية بمحافظة الفروانية مقارنة مع الربع السابق له.



وفي مبارك الكبير، استقر متوسط سعر متر الأراضي الاستثمارية عند حدود 1593 دينارا بنهاية الربعين الثاني والأول 2023، بالتالي هدأت الزيادة السنوية لمستويات الأسعار بالمحافظة إلى نحو 5.2% في الربع الثاني 2023 أي أقل من نصف زيادتها التي وصلت حدود 10.9% في الربع الأول على أساس سنوي.



البيع عبر الإنترنت قد يؤثر على الإيرادات والقيمة السوقية للعقارات التجارية



قال تقرير بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن ارتفاع معدلات الاستهلاك مع انتعاش الطلب الاستهلاكي في الأسواق والمجمعات التجارية، قد يسهم في ارتفاع إيرادات تلك العقارات، فيما يتجه بعضها نحو وسائل ترشيد التكاليف ومنها أساليب البيع والتشغيل عبر مواقع الإنترنت والتطبيقات الإلكترونية، وقد يؤثر ذلك على إيرادات العقار التجاري والمباني والمجمعات التجارية على المدى المتوسط والطويل ومن ثم قيمتها السوقية.



وقد انخفضت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2023 إلى نحو 4246 دينارا للمتر المربع على مستوى المحافظات منخفضة بشكل طفيف يصل إلى 0.1% عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضا محدودا بنفس النسبة على أساس ربع سنوي. وبالتالي تراجعت الزيادة السنوية لمتوسط السعر على مستوى المحافظات مسجلة 1.1% بنهاية الربع الثاني 2023 مقابل زيادة 2.2% في الربع السابق له.



وقد استقرت مستويات أسعار الأراضي التجارية بنهاية الربع الثاني 2023 في بعض المحافظات عن الربع السابق له، منها محافظة العاصمة دون تغير عن الربع الأول 2023 الذي سجل انخفاضا محدودا نسبته 0.2% على أساس ربع سنوي.



فيما انخفضت الأسعار في محافظة حولي بنسبة 0.6% عن الربع الأول 2023، في حين ارتفعت بشكل طفيف في الفروانية بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، ولم تشهد مستويات الأسعار في محافظة الجهراء تغيرا، فيما تراجعت مستويات الأسعار في محافظة الأحمدي بحدود 0.3% عن الربع الأول 2023.