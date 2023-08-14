أعلنت وزارة الدفاع الروسية امس إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا، في وقت كثفت فيه كييف هجماتها على شبه جزيرة القرم، بينما توعدت موسكو بالرد عليها.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم الذي تعرضت له بيلغورود.



وأكد حاكم شبه جزيرة القرم سيرغي أكسيونوف أن الدفاعات الروسية أسقطت 3 صواريخ بالقرب من الجسر، قائلا: «إن الجسر لم يتضرر». وقالت سلطات القرم إن حركة السير توقفت لبعض الوقت، قبل أن تستأنف بعد زوال الخطر.



وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان تتصاعد قرب الجسر الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.من جهتها، وصفت الخارجية الروسية الهجمات الأوكرانية على جسر القرم بـ«الإرهابية»، وقالت إنها لن تمر دون رد.



في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن طائرات أوكرانية شنت عشر ضربات على مناطق تمركز فيها العسكريون والأسلحة والمعدات الروسية.