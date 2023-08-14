من يجد صنفاً مخالفاً لما هو معتمد يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك

نحمي الطبقة المتوسطة والعاملة ونحافظ على استمرار القوة الشرائية

نحث الأسواق البديلة والموازية على بيع الأصناف بسعر الاتحاد

محمد راتب



أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالوهاب الفارس عن إطلاق موقع يتضمن اكثر من 139 ألف صنف معتمد في الجمعيات التعاونية لتمكين الجميع من معرفة الأسعار الحقيقية لمختلف الأصناف في الجمعيات، موضحا أن الموقع يمكن الجميع من الاطلاع على الأصناف المعتمدة في الجمعيات التعاونية ومن يجد صنفا مخالفا لما هو معتمد يقوم بإبلاغ جهاز حماية المستهلك.



وقال الفارس إن اتحاد الجمعيات التعاونية يحارب غلاء الأسعار والزيادات المصطنعة في التعاونيات، وذلك لحماية الطبقة المتوسطة والعاملة لدعم القوة الشرائية، مضيفا: لا نحارب التاجر الذي هو مواطن في النهاية، ولكن أولوياتنا تثبيت الأسعار وتمكين الجميع من القدرة على الشراء.



وتابع: نحن في اقتصاد مفتوح من ليست لديه القدرة على الاستمرار بتزويد الأسواق، فليخرج من السوق وليأت غيره من ذوي الملاءة ووكلاء الأصناف ذات الجودة والسعر الأنسب، ولن ندعم أي زيادة في الأسعار حتى ينخفض معدل التضخم وفق بيانات الدولة الرسمية وتكون هناك معالجة شاملة وعادلة للمواطن والتاجر من تبعيات التضخم.



وبين أن اتحاد الجمعيات التعاونية يقوم بعمل جولات تفتيش دورية على الجمعيات لرصد أي منتج غير معتمد من الاتحاد ونحث الجمعيات على عدم دعمه وبيعه لديها الا بعد أن يدخل ضمن المنظومة الخاصة بالجمعيات واتحادها بشكل رسمي، كما نقوم بالتعميم بشكل دوري على الجمعيات للالتزام بتعاميم الاتحاد والقرارات الوزارية للحفاظ على أسعار السوق، كما نحث الأسواق البديلة والموازية على بيع الأصناف بسعر الاتحاد حتى نحارب الغلاء.