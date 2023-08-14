قام مدير الخدمة الوطنية العسكرية العميد محمد الجسار يرافقه عدد من ضباط الهيئة بزيارة إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، حيث عقد اجتماعا مع مدير عام الهيئة بالندب الحميدي المطيري.



تم خلال الاجتماع مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.



وأشار الجسار إلى أن هيئة الخدمة الوطنية حريصة على التواصل مع جميع الجهات ذات الصلة، مؤكدا ضرورة تسجيل ذوي الاعاقة أو المعيل لهم عند بلوغهم سن 18 عاما بالموقع الالكتروني للخدمة الوطنية والتقديم على اللجان الطبية لتجنيب أبنائنا المكلفين بقانون الخدمة الوطنية للمساءلة القانونية.