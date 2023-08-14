في إطار فعاليات رحلة إحياء ذكرى الغوص الثانية والثلاثين التي تنظمها لجنة التراث البحري في النادي البحري الرياضي الكويتي تحت رعاية صاحب السمو الأمير، باشر الشباب المشاركون في الرحلة من (النواخذة والمجدميــة والبحرية) مهامهـــم في الغوص الفعلي، فيما أشار مشرف عام الرحلة النوخذة حامد السيار الى أن سفينتي الغوص (بوم أم سحال - بوم الصندلية)، وصلتا بسلام إلى بندر الغوص بقيادة النواخذة الشباب بعد رحلة مراسم (الدشة) التي أقيمت صباح السبت، فيما كانت الأجواء البحرية مستقرة إلى حد ما مع ارتفاع نسبة الرطوبة، وقد استطاع الجميع التأقلم مع هذه الأجواء والتعامل معها بما هو مطلوب لتجاوز كل المراحل بدءا من انطلاقتهم من ساحل النادي حتى وصولهم إلى بندر الغوص في الخيران، وهو المكان الذي ترسو به السفن.



وأضاف السيار أن الغوص الفعلي للرحلة بدأ من صباح أمس في هيرات «الخيران» وهي المناطق التي يكثر فيها المحار وسط رغبة وحماس من قبل الشباب، مبينا أن حصيلة جلب المحار كانت ممتازة وتبشر بالخير وسيتم فتح المحار وما يسمى بـ (الفلاق) لاحقا، وان الغوص الفعلي سيستمر حتى يوم الأربعاء فيما ستنطلق السفن من بندر الغوص متوجهة إلى ساحل النادي بالسالمية في رحلة العودة، حيث ستقام مراسم «القفال» عصر يوم الخميس المقبل وسط احتفال شعبي كبير بحضور ممثل سمو الأمير وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان وسيتم نقلها على الهواء مباشرة عبر تلفزيون الكويت.



وعبر السيار في ختام تصريحه عن تقديره واعتزازه وكل نواخذة وشباب الغوص لما حظيت به الرحلة بشرف الرعاية الأبوية السامية من قبل صاحب السمو الأمير، ومن اهتمام كبير من قبل مجلس إدارة النادي والهيئة العامة للرياضة وجميع الوزارات المعنية ووسائل الصحافة والإعلام، كما عبر عن شكره وتقديره لشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية وشركة تعبئة مياه الروضتين لمساهمتهما في دعم الرحلة ولهذا النشاط الوطني الكبير.



من جانب آخر، يتوجه صباح غد الثلاثاء إلى بندر الغوص في منطقة الخيران وفد إعلامي يمثل مندوبي الصحافة والإعلام والمحطات الفضائية، وذلك لمتابعة فعاليات الرحلة، وستبدأ الرحلة الساعة السابعة صباحا، حيث التجمع في مقر النادي بالسالمية ومن ثم التوجه برا إلى منطقة الخيران، وخلال زيارة بندر الغوص سيرافق الوفد الإعلامي والصحافي سفن الغوص عند توجهها إلى هيرات ومغاصات منطقة الخيران لمتابعة ممارسة الشباب للغوص التقليدي عن كثب ولمعايشة الظروف التي يعيشها هؤلاء الشباب وهم يرسمون لوحة معبرة عن ماضي آبائهم وأجدادهم.



ووجهت لجنة العلاقات والإعلام في النادي الدعوة لكل وسائل الصحافة والإعلام ووكالات الأنباء والمحطات الفضائية للاشتراك في هذه الرحلة التي ستمتد فترتها من الساعة 8 صباحا حتى 3 عصرا وسيتم توفير وسائل النقل ووجبات التغذية والقوارب الخاصة بنقل الإعلاميين، كما أن المجال سيكون مفتوحا للراغبين في الزيارة بسياراتهم الخاصة مع مراعاة التنسيق المسبق مع لجنة العلاقات العامة في النادي.