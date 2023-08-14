بشرى شعبان



أكد الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بالإنابة حمد الخالدي حرص الوزارة على تعليم وتدريس كتاب الله تعالى (حفظا وفهما) لأبنائها ونزلائها في قطاع الرعاية الاجتماعية من خلال مشروع حلقات تحفيظ القرآن الكريم بدعم من الأمانة العامة للأوقاف والتي تأتي ضمن الشراكة المجتمعية بين الجهات الحكومية في الدولة.



وقال الخالدي في تصريح صحافي إن هذا المشروع يخدم الفئات الخاصة في الدور الإيوائية من المسنين والأحداث والمعاقين والحضانة العائلية بخطة مدروسة تعمل وفق آلية عمل منظمة تناسب الفئة العمرية والعقلية والمقدرة الاستيعابية.



وأضاف الخالد انه لا تخفى جهود إدارة التوعية والإرشاد في ربط الفئات الخاصة بكتاب الله عز وجل من خلال الأنشطة والبرامج وتوفير البيئة المناسبة واختيار الأئمة والمحفظين المتميزين في طرق تعليم الحفظ الحديثة للأبناء وتهيئتهم للمشاركة في المسابقات القرآنية على مدار العام وبالأخص مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الأمير والتي فاز فيها 10 من أبنائنا وبناتنا في المسابقة الأخيرة رقم 25 ضمن المراكز الثلاثة الأولى.



وتوجه الخالدي بالشكر للأمانة العامة للأوقاف على دعمها الدائم لقطاع الرعاية الاجتماعية.