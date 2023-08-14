القاهرة - ناهد إمام



شهد وزير النقل الفريق كامل الوزير ورئيس الهيئة العربية للتصنيع اللواء أركان حرب م.مختار عبد اللطيف، تسليم أحد قطارات مترو الأنفاق (الخط الثالث) من إنتاج مصنع سيماف التابع للعربية للتصنيع تحت إشراف شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، ورافقهم رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك بمقر مصنع مهمات السكك الحديدية «سيماف» التابع للهيئة.



كما تفقد الوفد أعمال تحديث آليات التصنيع وخطوط الإنتاج بالمصنع وفقا لنظم الرقمنة والذكاء الاصطناعي وأيضا تطوير الطاقات الإنتاجية والبنية التحتية لصناعة السكك الحديدية والمترو، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها لتلبية احتياجات وزارة النقل.



واستمع وزير النقل لشرح توضيحي حول رؤية وخطة الهيئة العربية للتصنيع التي تنفذها بنجاح، لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة نسب التصنيع المحلي وتحديث خطوط الإنتاج لصناعة السكك الحديدية ومترو الأنفاق وفقا لجداول زمنية محددة.



كما تمت متابعة معدلات تنفيذ المشروعات القائمة بين النقل والعربية للتصنيع لتلبية الطلب المتزايد من احتياجات وزارة النقل في مجال عربات ومهمات السكك الحديدية ومترو الأنفاق لعدد من المشروعات الجارية، منها مشروعات تصنيع وتوريد عربات السكة الحديد بمختلف أنواعها، والمرحلة الأولي لتسليم عربات السطح لنقل البضائع والتي تتضمن 375 عربة، وكذا عربات توليد القوى والمزلقانات وتحديث إشارات السكك الحديدية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة عربات الدرجة الثالثة وأيضا عربات مترو الأنفاق بالخط الثالث ورفع كفاءة عربات الخط الأول والثاني لمترو الأنفاق.



وتضمنت الزيارة المرور على ورش المصنع ومنها تصنيع مترو الأنفاق وتجميع الضفائر الكهربائية والتشطيب للمترو وتجهيز الدهان وقطارات السكك الحديدية والغلال وقطارات السطح لنقل البضائع والقلاب وبواجي القطارات وماكينات التقطيع بالبلازما، بالإضافة إلى هنجر ماكينة التصنيع العملاقة (CNC) بالتعاون مع شركة (DMG MORE)الألمانية العالمية.



وأكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف على اهتمام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال كافة الطاقات الإنتاجية لزيادة نسب التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا بالاستفادة من الخبرات العالمية.



كما أعرب عن اعتزازه بزيارة الفريق م.كامل الوزير وزير النقل لمصنع سيماف التابع للهيئة، ودعمه الجاد المستمر للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع الظهير الصناعي للدولة، مشيدا بمجهودات وزارة النقل لتطوير وتحديث جميع أوجه مشروعات النقل والطرق بشكل غير مسبوق وفقا لرؤية علمية مدروسة.



في سياق متصل، أشار عبد اللطيف إلى أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، حيث نستهدف تغطية الاحتياجات المحلية وجميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق وجميع وسائل النقل الذكي، فضلا عن التصدير للدول الأفريقية والعربية، موضحا أننا نستهدف زيادة معدلات الإنتاج للمصنع وتطوير البحوث والتصميم، ومؤكدا كفاءة الكوادر البشرية بمصنع سيماف والإمكانيات التكنولوجية المتطورة وبالتعاون مع الخبرات العالمية المتخصصة على أحدث نظم التصنيع الرقمي وماكينات CNC.



من جانبه، أكد وزير النقل - في تصريحات صحافية على هامش جولته - أن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على توطين الصناعات الثقيلة في مصر، ومنها توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بهدف سد الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة (الهيئة القومية لسكك حديد مصر - الهيئة القومية للأنفاق) من الوحدات المتحركة، وكل مكملات هذه الصناعة سواء (شراء جديد/ إصلاح/ رفع كفاءة/ صيانة) ومكونات السكك الحديدية (إشارات - مكونات - لوحات ودوائر كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية.. الخ) في إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية وتحقيق العائد الاقتصادي الكبير من خلال الحد من استيراد الوحدات المتحركة/ قطع الغيار والاعتماد على الصناعة المصرية، مما يوفر النقد الأجنبي بالإضافة إلى صقل وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية (مهندسين/ فنيين) والاستفادة من نقل الخبرة من الشركات العالمية المصنعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات السكك الحديدية وما له من تأثير إيجابي على الأمن القومي المصري مع إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج، وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.