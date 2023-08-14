حصلت بعثة سعود البابطين للدراسات العليا بالقاهرة على المركزين الأول والثاني في الثانوية الأزهرية على مستوى البعوث الإسلامية من جميع أنحاء العالم.



وحقق الطالبان أحمد الله وأحمد بن محمد عثمان من بنغلاديش المركزين الأولين من الـ 10 الأوائل لامتحان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهد البعوث الإسلامية للعام الدراسي 2022/2023.



وتقدم الطالبان بالشكر والتقدير إلى الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس بعثة سعود البابطين للدراسات العليا، على رعايتهما ودعمهما للتفوق في مضمار العلم والسير على درب التفوق.



وقام الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين رئيس البعثة بتكريم الطالبين معنويا وماديا تقديرا لاجتهادهما وتفوقهما، اللذين كانا مدعاة سعادة وفخر الشاعر عبدالعزيز البابطين، فيما هو يرى نتائج ثمرة جهوده في تأسيس بعثة سعود البابطين للدراسات العليا قبل 49 عاما.



وأوضح البابطين أن البعثة تمكنت بعون الله من مساعدة الكثيرين من الطلبة في جامعات مختلفة حول العالم معترف بها وتتمتع بسمعة عالية.



وأشار إلى أن سياسة البعثة هي تشجيع الطلبة على الانتساب إلى الجامعات العربية أولا لكسب مزيد من العلم، حتى يظلوا مرتبطين بالوطن الأم، كما أنها تنظر في أمر من لا يستطيعون الالتحاق بالجامعات العربية على أنه ضرورة لتحقيق أهدافهم العلمية أن يعود هؤلاء إلى الوطن العربي والإسلامي للمساهمة في النهضة العلمية الحديثة فيه.



الجدير بالذكر أن بعثة سعود البابطين للدراسات العليا تأسست عام 1974، بهدف نشر العلم وتقديم العون والمساعدة للطلاب الذين ضاقت بهم سبل الحياة على مواصلة طريق التعلم، وتشجيع النابهين منهم على استكمال دراساتهم العليا حتى الحصول على درجة الدكتوراه من كبريات الجامعات في شتى بلدان العالم.



وتتكفل هذه البعثة بجميع نفقات السكن والتعليم والسفر والإقامة وتلبية كافة احتياجات المأكل والملبس والكتب والمصروفات الدراسية والعلاج لهؤلاء الطلبة طيلة وجودهم بالبعثة.