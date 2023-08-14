أعلنت النائبة د.جنان بوشهري عزمها تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري على ضوء مستجدات ملف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين. وقالت د.بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إنها اطلعت على قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن ضوابط صرف المعاشات الاستثنائية، معتبرة أن الحكومة لم تستفد من الوقت الماضي لتصحيح الوضع بل أصدرت قرارا مليئا بالأخطاء. وبينت أن الحكومة لم تفهم الرسالة التي وجهتها لها من خلال الاستجواب الذي تقدمت به في المجلس المبطل بخصوص الرواتب الاستثنائية. وأكدت أن الحكومة كررت اهتمامها ورعايتها لطبقة الوزراء والقياديين على حساب المواطنين والمتقاعدين منهم.