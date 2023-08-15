أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم تعاقده مع اللاعب المصري عمر خضر من نادي زد إف سي المصري.



وذكر أستون فيلا، في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، «يسر أستون فيلا أن يعلن عن التعاقد مع الموهبة المصرية الشابة عمر خضر من زد إف سي». وأضاف «قام الجناح المصري البالغ من العمر 17 عاما بتوقيع اتفاقية ما قبل العقد مع النادي. وسينضم عمر خضر إلى أستون فيلا في 1 يوليو 2024 عندما يبلغ من العمر 18 عاما حين سيقوم بتوقيع عقد طويل الأجل». هذا، وخسر أستون فيلا جهود مدافعه تايرون مينغز الذي سيضطر لإجراء عملية جراحية بعد تعرضه لإصابة بليغة خلال المباراة الأولى لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت ضد نيوكاسل (1-5). وتعرض الدولي الإنجليزي للإصابة خلال الشوط الأول بعد التحامه بالمهاجم السويدي ألكسندر ايزاك، ما اضطر الطاقم الطبي لنقله الى خارج الملعب على حمالة.