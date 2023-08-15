فتح المدير الفني لبرشلونة تشافي هيرنانديز النار على الحكام ورابطة «الليغا» عقب التعادل (0-0) مع خيتافي على ملعب الأخير كولسيوم ألفونسو بيريز في مستهل مشوار حامل اللقب (البارسا) في الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «عندما نبيع حقوق بث الليغا لنرى هذه الأشياء، فهذا ليس شيئا إيجابيا ولا نسير على الطريق الصحيح».



وأضاف: «تم اختراع وجود لمسة يد على غافي رغم أنه خلال الاجتماع مع رابطة الليغا قبل الموسم قالوا إن الحكام لن يطلقوا الصافرات إلا على لمسات اليد الواضحة جدا وفي حالة غافي لم تكن كذلك».



وتابع: «لقد أخبرت الحكام أنهم سمحوا بالكثير من الأخطاء ولهذا السبب طردني.. وخلال اللقاء مع الحكام أكدوا أنهم سيتفهمون التوتر الذي يعيشه المدربون خلال اللقاء ولم يفهموا ما حدث معي».



واستكمل: «المباراة خرجت عن سيطرة الحكم وسمح بالكثير من الأخطاء. وفي الشوط الأول لم نكن جيدين وبالطبع حصد نقطة غير كاف لأننا لم نستغل الفرص، وفي الشوط الثاني كنا أفضل».



وشهدت المباراة 26 دقيقة كوقت بدلا من الضائع بمعدل 10 دقائق في الشوط الأول و16 دقيقة في الشوط الثاني.. كما عرفت إشهار الحكم 3 بطاقات حمراء لكل من رافينيا لاعب برشلونة وتشافي هيرنانديز مدرب البارسا وخايمي ماتا لاعب خيتافي.



وحقق نادي أوساسونا فوزا سهلا على مضيفه سلتا فيغو بثنائية نظيفة.



افتتح أوساسونا التسجيل عن طريق روبن غارسيا في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف النتيجة في الشوط الثاني بهدف موي غوميس (74).



وفي مباراة أخرى، فاز ريال بيتيس على مضيفه فياريال 2-1.



وسجل هدفي بيتيس أيوسي بيريس (20) والبرازيلي ويليان جوزيه (90+5)، فيما أحرز خورخي كوينكا هدف فياريال الوحيد (61).