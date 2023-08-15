أكدت كبرى وسائل الإعلام الأوروبية انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى الدوري السعودي، وتحديدا نادي الهلال، قادما من باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة «مدوية» للبطولة الجاذبة للنجوم.



وكشف كبار الصحافيين المختصين بالانتقالات عن إتمام عملية انتقال نيمار إلى الهلال بعد أيام من الترقب، وسط أنباء عن اهتمام برشلونة الإسباني بإعادة اللاعب البالغ من العمر 31 عاما إلى صفوفه.



ووفقا للصحافي فابريتسيو رومانو، قدم الهلال «عرضا ضخما» إلى نيمار، يوم الأحد، وبدأت المفاوضات فورا بين ممثلي نيمار ونادي الهلال السعودي.



ووافق نيمار على العرض المقدم من الهلال، وتقوم إدارة «الزعيم» بترتيب الأوراق الرسمية، إذ تفيد وسائل الاعلام أن تفاصيل عقد الهلال لنيمار يمتد لعامين غير قابل للتمديد.



وحسب صحيفة «ليكيب»، سيتقاضى نيمار 80 مليون يورو في السنة الواحدة، قيمة الصفقة ستكون 90 مليون يورو، يدفعها الهلال لنادي باريس سان جرمان.



وقبل مجيء نيمار، تعاقد الهلال مع عدد من النجوم القادمين من كبرى الدوريات الأوروبية، أبرزهم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرتغالي روبن نيفيز، والبرازيلي مالكوم، والسنغالي كاليدو كوليبالي.



وكشفت مصادر إعلامية أن الهلال بصدد إتمام صفقة أخرى مميزة بعدما أرسل عرضا ماليا جديدا يلبي ما طلبه نادي فولام الإنجليزي من قبل، من أجل التخلي عن مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبلغ عرض الهلال الجديد نحو 58 مليون يورو، بزيادة 18 مليون يورو تقريبا عن العرض الأول، فيما حسم النادي العاصمي مفاوضاته مع اللاعب، الذي وافق على الانتقال للفريق الأزرق مقابل الحصول على راتب سنوي قدره 25 مليون يورو.



ويسعى الهلال لحسم انتقال ميتروفيتش، والاتفاق بشكل سريع مع فولام على إبرام الصفقة، حتى يكون اللاعب حاضرا في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي، حيث سيلتقي فيها «الزعيم» مع الفيحاء، يوم السبت المقبل.