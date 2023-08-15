محمود عيسى



حلّت الكويت في المركز الأول عالميا على قائمة شركة «وورك يارد ريسيرتش» من حيث رخص تكلفة المعيشة مقارنة مع متوسط الدخل الشهري، إذ قالت إن متوسط الدخل للفرد في الكويت يبلغ 6199 دولارا، بينما تبلغ تكلفة المعيشة 752.70 دولارا لتصبح في المرتبة الأولى باعتبارها المدينة الأكثر مواتاة والأقل تكلفة للمقيم على مستوى العالم، وهذا يعني أن السكان يمكنهم الاحتفاظ بجزء كبير من رواتبهم بعد تغطية نفقاتهم الأساسية.



في السياق ذاته، تأتي نيويورك كأقل مدينة من حيث رخص المعيشة فيها على الرغم من الإيرادات المرتفعة، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة.



واستندت الشركة الى تحاليل قام بها الخبراء لبيانات من 20 مدينة لتحديد المكان الذي يكسب فيه الناس أموالا جيدة ولكن لا يتعين عليهم إنفاق الكثير منها على تكاليف المعيشة.



وقالت الشركة انه تم تجميع البيانات من مصادر العمالة الحكومية، ومقارنة متوسط الدخل الشهري لكل مدينة بمتوسط نفقات المعيشة الشهرية لعام 2023، وتعرض القائمة الناتجة المدن التي توفر فرصا رائعة للأفراد الذين يبحثون عن نمط حياة منخفض التكلفة ومرتفع الدخل.



واحتفظت 3 مدن في الإمارات العربية المتحدة هي أبوظبي ودبي والشارقة، بمراكز في القائمة التي تضم أفضل 10 مدن عالمية بأسعار معقولة وتتصدرها الكويت في المقام الأول.



وتحتل أبوظبي المرتبة الثانية في قائمة المدن ذات الأسعار المعقولة على مستوى العالم من حيث الدخل المرتفع وتكاليف المعيشة المنخفضة بواقع 7154 دولارا شهريا، مقابل إنفاق حوالي 873.10 دولارا على تكاليف المعيشة، بينما احتلت الرياض المرتبة الثالثة بمتوسط دخل شهري قدره 6245 دولارا مقابل تكاليف معيشة قدرها 814.90 دولارا.



أما خارج الشرق الأوسط، فتعتبر مدينة ميلبورن الأسترالية مكانا جيدا لكسب العيش والحياة فيها، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري 7312 دولارا وتكاليف المعيشة بحوالي 1079.20 دولارا.



وتحتل لندن وسان فرانسيسكو المركزين الثامن والتاسع على القائمة، بدخل شهري قدره 8411 دولارا و9249 دولارا على التوالي مقابل تكاليف معيشة بواقع 1260.80 دولارا و1440.10 دولارا شهريا، وتقترب زيورخ من المراكز العشرة الأولى، كما ان مدينة أوسلو النرويجية، لا تتخلف كثيرا أيضا.



وقالت «وورك يارد»، إن من المثير للدهشة ان نيويورك تواجه أصعب تحد يتمثل في الموازنة بين الدخل وتكاليف المعيشة، حيث يحصل المواطن النيويوركي العادي حوالي 4205 دولارات شهريا، لكنه ينفق 1448 دولارا على تكاليف المعيشة.