

برعاية وحضور محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري، وبحضور نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري الكويتي أماني الورع، قام البنك برعاية فعالية تكريم الطلاب المتفوقين في الثانوية العامة على مستوى مدارس محافظة مبارك الكبير.



وتم تنظيم الفعالية في إطار برامج المسؤولية الاجتماعية للبنك التجاري ومساهماته في الفعاليات المجتمعية التي تقوم على رعايتها مؤسسات المجتمع المدني وبرنامج الدعم والرعاية وفقا لترتيبات مسبقة مع محافظات الكويت الست.



وأشاد محافظ مبارك الكبير اللواء م.محمود بوشهري بمبادرات البنك الهادفة إلى تقديم جميع سبل الدعم والرعاية للفعاليات المجتمعية والتربوية والصحية التي تقوم على تنظيمها محافظة مبارك الكبير، ومنها هذه الفعالية التي تم تنظيمها تقديرا لجهود الطلبة وحرصهم على الاجتهاد والمثابرة طوال العام الدراسي وتشجيعا للمتفوقين على مواصلة تفوقهم الدراسي، متمنيا للطلبة المتفوقين كل النجاح في مساعيهم المستقبلية.



بدورها، قالت نائب المدير العام لقطاع التواصل المؤسسي أماني الورع: يحرص البنك التجاري الكويتي على تقديم كل أشكال الدعم والرعاية لجميع الفعاليات التربوية، ومنها رعايته لفعالية تكريم الطلاب المتفوقين، متمنية لهم دوام النجاح والتميز في جميع المجالات والانطلاق إلى المرحلة الجامعية.