

ليلى الشافعي



تسلمت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي شهادة الآيزو 2015: 9001 أمس بمقر الجمعية بمنطقة الروضة بحضور الرئيس التنفيذي في «نماء» سعد العتيبي ورئيس قطاع الاتصال والتكنولوجيا عبدالعزيز الكندري ومدير شركة جرافيتي للاستشارات الإدارية أحمد زيدان.



وقال العتيبي إن عملية الحصول على شهادة الآيزو مرت بعدة مراحل، لافتا الى ان الشهادة تعد اعترافا بقدرات «نماء» الكبيرة وكفاءتها العالية في تنفيذ مهامها، وتقديم خدماتها ومشروعاتها الإنسانية، مؤكدا السعي الى دعم جهود الدولة في تحقيق الاستراتيجيات التنموية الوطنية، مشددا على الالتزام الدائم باتباع أفضل الممارسات القياسية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والمساءلة في المجال الإنساني.



وبين أن «نماء» عملت الكثير لمواكبة التطور العلمي في تكنولوجيا المعلومات لتكون دائما مستعدة لمواجهة الصعاب وتقديم أفضل الحلول التقنية والفنية، موضحا أنه خلال السنوات الماضية تم إنجاز أعمال كثيرة، مؤكدا ان الالتزام بمتابعة العمل على هذا النهج كان سبب حصولهم على هذه الشهادة.



من جانبه، هنأ رئيس قطاع الاتصال وتكنولوجيا المعلومات عبدالعزيز الكندري «نماء» لحصولها على شهادة جودة معتمدة تؤكد حجم الجهد المبذول من العاملين بها للوصول الى هذا المستوى المتقدم في العمل الخيري الإنساني.



من ناحيته، قال رئيس قطاع الموارد والتنمية في نماء الخيرية وليد البسام إن الكويت استطاعت أن تتقلد مكانة مرموقة في مجال العمل الخيري على مستوى العالم، حتى استحقت تكريما دوليا خاصا من قبل هيئة الأمم المتحدة بتسميتها مركزا للعمل الإنساني.