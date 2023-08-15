

قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة.



وقال د.كمال في سؤاله: تعثر مشروع القرية التراثية وتعطل لفترة طويلة وهو من المشاريع التراثية والترفيهية المهمة في العاصمة ويقع بين شارع الخليج العربي وعلى امتداد شارع عبدالله الأحمد، وهذا التعثر في تنفيذ المشروع تسبب في تعطيل المناطق المحيطة ومشاريع التنمية القريبة. وبناء على ما سبق يرجى تزويدنا بالإجابة عن الأسئلة التالية:



٭ حسب العقد المبرم للمشروع، متى تم البدء في تنفيذ مشروع القرية التراثية؟ ومتى كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه؟



٭ ما نظام التعاقد والاستثمار لهذا المشروع؟ وما الجهة الحكومية المسؤولة عن الاستثمار؟



٭ ما أسباب تعطيل تنفيذ مشروع القرية التراثية؟



٭ هل تم فسخ عقد مشروع القرية التراثية؟ يرجى تزويدنا بتاريخ الفسخ.



٭ ما مسؤولية البلدية حاليا في هذا المشروع؟



٭ ما الإجراءات التي ستقوم بها البلدية لتطوير موقع القرية التراثية؟