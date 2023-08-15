طارق سلطان: سعداء بنمونا وأدائنا خلال الربع الثاني.. ومازلنا نشهد نتائج جيدة في أعمالنا التشغيلية

نعيد التنويه بأننا نأخذ نظرة عامة طويلة الأجل لاستثماراتنا الإستراتيجية.. ونبحث عن أفضل الفرص



أعلنت شركة أجيليتي عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الحالي، والمنتهية في 30 يونيو 2023، حيث حققت الشركة أرباحا صافية بلغت 29.4 مليون دينار، بنمو نسبته 2.3%، فيما نمت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 70.4%، والإيرادات بنسبة 139.7% عن الفترة نفسها من العام السابق.



وفيما يخص نتائج الشركة لفترة الربع للربع الثاني من العام الحالي، فقد حققت صافي أرباح بقيمة 14.2 مليون دينار، وبما يعادل 5.55 فلوس للسهم الواحد، بانخفاض نسبته 11.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن صافي الأرباح خلال فترة الربع الثاني تأثرت بزيادة في مصاريف التمويل بسبب زيادة الفوائد بشكل عام، بالإضافة الى الزيادة في حجم الدين لدى الشركة لتمويل عمليات الاستحواذ التي قامت بها العام السابق.



كما نمت أرباح أجيليتي قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 63.4% لتقف عند 60.5 مليون دينار، فيما نمت الإيرادات بنسبة 136.8% لتصل إلى 327.8 مليون دينار، وشهدت صافي الإيرادات زيادة بنسبة 177.3%.



وعلى أساس المثل بالمثل، وباستثناء أداء مينزيز للطيران و«HG Storage International»، اللتين تم الاستحواذ عليهما في أغسطس 2022، فقد زادت الأرباح قبل احتساب الفوائد والـضـرائب والاســتـهلاك والإطفاء لشركة أجيليتي بنسبة 9.5% لتصل إلى 41.5 مليون دينار، ونمت الإيرادات بنسبة 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.



وتتمتع أجيليتي بميزانية عمومية جيدة مع أصول بقيمة 3.7 مليارات دينار، وبلغ صافي الدين 881.5 مليون دينار، كما في 30 يونيو 2023 (باستثناء الالتزامات الإيجارية)، وقد سجل التدفق النقدي التشغيلي المصرح عنه مبلغا وقدره 89.7 مليون دينار للأشهر الـ 6 الأولى من العام 2023 بزيادة نسبتها 268.2%.



مواصلة النمو



وتعقيبا على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي طارق سلطان: «نحن سعداء بنمونا وأدائنا خلال الربع الثاني، حيث مازلنا نشهد نتائج جيدة في أعمالنا التشغيلية بسبب النمو العضوي في العمليات القائمة، بالإضافة إلى عمليات الاستحواذ التي قمنا بها في عام 2022. كما كان أداء أسواق الأسهم العالمية أفضل خلال هذا الربع، مما انعكس على بيانات قطاع الاستثمار لدينا، لكننا نعيد التنويه بأننا نأخذ نظرة عامة طويلة الأجل لاستثماراتنا الاستراتيجية، ونواصل كذلك البحث عن فرص لدفع وتعظيم القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا».



كيانات أجيليتي الخاضعة للسيطرة



يتكون هذا القطاع من الشركات التابعة لأجيليتي والتي تمتلك فيها حصصا مسيطرة وتقوم بإداراتها. وينعكس أداء هذه الشركات في بيان الدخل. وخلال الربع الثاني حققت الشركات الخاضعة للسيطرة مجتمعة إيرادات بقيمة 327.8 مليون دينار وأرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 61.2 مليون دينار، وبزيادة قدرها 136.8% و54% حسب الترتيب، ويتم الإبلاغ عن أداء الشركات الخاضعة لسيطر عليها أجيليتي ضمن 3 مجموعات:



خدمات الطيران



بلغت إيرادات مينزيز للطيران 162.2 مليون دينار في الربع الثاني من عام 2023، وبلغت أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة نفسها 21.9 مليون دينار بزيادة نسبتها 861.8% و367.2% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، عندما كانت أجيليتي تقدم تقارير عن نتائج (ناس) فقط.

وتتضمن نتائج الربع الثاني هذه نتائج كل من مينزيز للطيران، التي تم الاستحواذ عليها في الربع الثالث من عام 2022، ونتائج أعمال ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) سابقا والتي تم دمجها الآن تحت اسم مينزيز للطيران. ويبلغ هامش الربح اليوم للكيان المندمج قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 13.5%.



هذا، وقد تعززت نتائج مينزيز مع عودة الانتعاش لصناعة الطيران بعد انحسار الوباء، والذي شمل نموا في أحجام الرحلات الجوية، حيث تعافت الأحجام في معظم المناطق الجغرافية بشكل كامل، باستثناء شرق آسيا التي شهدت قيود إغلاق أشد صرامة والتي تشهد الآن تزايدا بطيئا في الأحجام. مينزيز لديها عدد من الشركات الجديدة التي أطلقتها أو استحوذت عليها في كل من: جامايكا وبنما وأتلانتا وميلانو ومونتريال وغيرها.



جدير بالذكر أن عملية التكامل بين ناس ومينزيز للطيران قد اكتملت، وبدأ الكيان الجديد بتحقيق منافع الاندماج على الصعيدين التشغيلي والمالي.



الخدمات اللوجستية للوقود



نمت عائدات ترايستار الموحدة للربع الثاني من هذا العام بنسبة 76.2% مقارنة بالربع الثاني من العام السابق. وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 33.5% في الربع الثاني من العام 2023 مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في قطاعي تخزين المشتقات النفطية وشحن الوقود البحري. وكما أوضحنا سابقا، فإن استحواذ ترايستار على شركة HG Storage قد ساهم في هذا النمو. إن نتائج هذا الربع يعكس نمو وتطور الشركة المستمر ويظهر فعالية محفظة الشركة المتنوعة.



الشركات الأخرى الخاضعة للسيطرة



خلال الربع الثاني من العام 2023 سجلت هذه المجموعة أرباحا قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 23 مليون دينار وإيرادات بقيمة 82.1 مليون دينار، وزادت بنسبة 1% و9% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، وفيما يلي قائمة الشركات الرئيسية في هذه المجموعة:



٭ أجيليتي للمجمعات اللوجستية، سجلت أجيليتي للمجمعات اللوجستية نموا في الإيرادات بنسبة 7.8% في الربع الثاني من هذا العام. وكان أداء أجيليتي للمجمعات اللوجستية في الكويت جيدا، إلا أن عملياتها المستقبلية لاتزال تواجه تحديا في بعض المرافق الواقعة على أراض مستأجرة من الحكومة الكويتية.

وفي أكثر من مكان، تواصل أجيليتي للمجمعات اللوجستية متابعة تنفيذ خططها الاستراتيجية للنمو من خلال زيادة وتحسين بنك الأراضي الحالي وتطوير مشاريع جديدة، والتطلع إلى الحصول على أراض إضافية، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا.



٭ شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران (يوباك)، سجلت يوباك زيادة في إيراداتها بنسبة 1.2% في الربع الثاني من العام 2023. وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي لانتعاش خدمات المطار ومواقف السيارات بعد عودة حركة مطار الكويت الدولي وبداية موسم الصيف. كما أن يوباك مستثمر مشارك في مركز ريم مول التجاري الذي تبلغ تكلفته 1.3 مليار دولار في جزيرة الريم في أبوظبي.

والذي تم افتتاحه رسميا للجمهور في 16 فبراير 2023، مع أكثر من 110 وحدات مؤجرة تمارس نشاطها حاليا وتغطي نحو 50% من المساحة التأجيرية الكلية، وتتوقع يوباك زيادة نسبة التشغيل خلال الأشهر المقبلة.

ويعتبر ريم مول أول نظام بيئي متعدد القنوات متكامل للبيع بالتجزئة في المنطقة مزود بقدرات رقمية وتجارة إلكترونية ولوجستية، فهو يجمع بين جميع خدمات المستهلكين والتجزئة لضمان تجربة عملاء سلسة.



٭ شـــركـــة جـلــوبـــال كليرينجهاوس سستمز (GCS)، نمت إيرادات شركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022. تركز الشركة على تقديم الكفاءة المثلى في تقديم خدماتها إلى العملاء.





1.7 مليار دينار القيمة الدفترية لاستثمارات «أجيليتي» في حصص أقلية



تمتلك أجيليتي حصص أقلية غير خاضعة لسيطرتها في عدد من الشركات المدرجة وغير المدرجة. بالنسبة للربع الثاني من العام 2023، سجلت القيمة الدفترية لهذه الحصص 1.7 مليار دينار، وقد شهدت استثمارات أجيليتي تحسنا نسبيا في أسواق الأسهم العالمية، الأمر الذي انعكس إيجابيا على قيمنا الاستثمارية.



ونظرا لأهمية حصة DSV في تحديد القيمة الإجمالية لأجيليتي، فقد دخلت أجيليتي في اتفاقيات تحوط ممولة لسنوات متعددة مع مجموعة من البنوك لحماية قيمة الاستثمار في DSV كما تم الإفصاح عنه سابقا.