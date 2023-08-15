عبدالله معرفي: الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتها بما يتلاءم مع الظروف القائمة بالسوق



أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة العربية العقارية د.عبدالله معرفي، عن نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 1.5 مليون دينار، بواقع 4.11 فلوس ربح لكل سهم، وذلك مقارنة مع 9 آلاف دينار أرباح كما في 30 يونيو 2022 بواقع 0.02 فلس للسهم الواحد.



وأوضح معرفي أن النصف الأول من العام الحالي شهد ارتفاعا في الموجودات المتداولة بنسبة 124% وزيادة في الإيرادات التشغيلية للشركة بنسبة 3.5%، ونموا في الإيرادات التشغيلية لفندق هوليداي ان السالمية بنسبة 10% وزيادة بحقوق الملكية الخاصة بالمساهمين 8% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق فضلا عن تحقيق أرباح استثمارية اخرى بقيمة 232 ألف دينار.



وتطرق معرفي إلى الأثر الناتج عن ارتفاع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي الذي أدى لارتفاع تكلفة الدين، فعلى الرغم من قيام الشركة بسداد ما يقارب 4.5 ملايين دينار من اصل القرض في النصف الاول لسنة 2023 الا ان تكلفة الدين زادت بنسبة 37% على الرغم من انخفاض القروض البنكية في النصف الاول بنسبة 6% مقارنة بالفترة نفسها من 2022.



وأكد انه لولا هذا الارتفاع في سعر الخصم لحققت الشركة زيادة في صافي ارباحها في النصف الاول بمقدار 44% عما هو عليه الان، ما ينعكس على زيادة ربحية السهم وزيادة في حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين، الا أن الشركة مستمرة في تطبيق إستراتيجياتها وخططها، بما يتلاءم مع الظروف القائمة لتحقيق الأهداف المرجوة في نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



وتقدم معرفي بجزيل الشكر والتقدير لمساهمي الشركة وأعضاء مجلس إدارتها وجميع العاملين فيها على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن «العربية العقارية» لا تدخر جهدا في تحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين في المرحلة القادمة.