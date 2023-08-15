أعلنت «كاديلاك» أنه أصبح الآن بإمكان العملاء المتميزين وعشاق المركبات الكهربائية الفاخرة في الكويت التقدم بطلب شراء «ليريك الأوائل»، التي تعتبر المركبة الكهربائية الأولى من «كاديلاك»، وستكون «الأوائل»، كما يدل اسمها، النسخة الأولى من «ليريك» المتوافرة لصالح عملاء المركبات الفاخرة في الكويت.



وتدعو «كاديلاك» جميع العملاء المتحمسين للانضمام إلى هذا الفجر الجديد والراغبين في أن يكونوا من بين أوائل من يحجزون مركبات خاصة بهم، تعبئة طلب الاهتمام بالشراء المتوافر من خلال موقع «كاديلاك» الإلكتروني، وسيقوم وكلاء «كاديلاك» بالتواصل مع العميل المعني لمباشرة إجراءات الحجز والدخول إلى اللائحة الحصرية من العملاء الأوائل الذين يمتلكون مركبة «ليريك» الرائعة.



منذ إزاحة الستار دوليا عن «كاديلاك ليريك»، ظهرت مستويات عالية من الحماسة انتظارا لطرحها في السوق. فإضافة لكونها أول مركبة كهربائية بالكامل من «كاديلاك» على الإطلاق، تتميز «ليريك» بأنها تناغم بسلاسة بين التقنيات المتطورة جدا والتصميم الأخاذ، وهي ترتقي بمعايير الراحة والفخامة إلى الأعلى.



سيتوافر طراز «ليريك الأوائل» بتصميم خارجي بلون Celestial Metallic الرمادي الحصري، وفتحة سقف بانورامية سوداء ومقصورة داخلية بلون Oxford Stone مع شعارات حصرية. وتأتي «ليريك» غنية بباقة من الخصائص المميزة التي جرى تصميمها باعتماد سبل الاتصال ومزايا السلامة كأساس في المركبة. وكجزء من التزام «جنرال موتورز» بجعل السلامة أولوية قصوى، تتوافر «ليريك الأوائل» أيضا مع اشتراك «أونستار» لمدة 3 سنوات بهدف تعزيز قدرات الاتصال أكثر.



وفي تعليق له على هذا الموضوع، قال كريستيان أكويلينا، المدير التنفيذي لعمليات «كاديلاك» الدولية و«كاديلاك» الشرق الأوسط: «ها قد بدأت الآن رحلتنا نحو المستقبل الكهربائي بالكامل، وذلك مع ليريك الأوائل الراقية التي تشكل قمة التطور العالي».



وأضاف: «تحصل ليريك على طاقتها من منصة آلتيوم لدى جنرال موتورز، وتم ابتكارها بالارتكاز على أكثر من 120 سنة من الحرفية التصميمية البارعة التي تتمتع بها كاديلاك، وهي تجمع بين المظهر البديع والأداء القوي والتقنيات المتطورة والمزايا الحصرية لتوفير تجربة قيادة ليس لها مثيل. ومع «ليريك الأوائل»، أولى مركباتنا الكهربائية التي تصل إلى هذه المنطقة، فإننا ندعو عشاق العلامة التجارية والرواد وكل المتحمسين للمستقبل للانطلاق بعصر جديد من التنقل الكهربائي الفاخر وقيادة الدرب قدما».



وتتوافر «كاديلاك ليريك الأوائل» مع تقنيات ريادية وقدرات أداء مبهرة بفضل البنية الهندسية الكهربائية الخاصة، وهي تحتوي على مجموعة بطاريات من 12 وحدة بطاقة 102 كيلوواط-ساعة ومنصة «آلتيوم» للدفع بجميع العجلات، ما يوفر قوة حوالي 500 حصان وعزما يبلغ 610 نيوتن - متر وفق تقديرات «كاديلاك»، مع مدى قيادة حوالي 494 كيلومترا عند الشحن الكامل.



ومن الناحية الجمالية، تشكل «ليريك الأوائل» متعة للنظر، فالمقصورة الداخلية تتميز بنقائها وبساطتها مع تركيز على العناصر التصميمية الثانوية والمحورية، بما في ذلك التطعيمات الدقيقة المشغولة بالليزر على الخشب فوق الديكورات المعدنية.



أما شاشة LED المائلة المتطورة بحجم 33 بوصة، فتعتبر العنصر المركزي في المركبة، إلى جانب الشبك الكريستالي الأسود المميز. وتندمج كل المكونات معا بشكل فني متقن، بحيث تلغي الخطوط الفاصلة بين التقنيات والإنارة والديكورات.



ويشار إلى أنه سيتم قبول عدد محدود من الطلبات. وبالتالي، تدعو «كاديلاك» العملاء في الكويت الراغبين بالحصول على «ليريك الأوائل»، إلى المبادرة بزيارة معرض كاديلاك الغانم في الشويخ لكي يكونوا أول من يكتشفونها في الواقع أو يمكنهم التقدم بطلباتهم بسرعة كي يكونوا من بين الأوائل الذين ينضمون إلى هذا العصر الجديد من القيادة المتميزة في الشرق الأوسط.



ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كيفية طلب «ليريك الأوائل»، يمكن زيارة cadillacalghanim.com.



جدير بالذكر أن «كاديلاك» مصممة على الارتقاء بمستقبل التنقل بقطاع المركبات الكهربائية الفاخرة، وهي ملتزمة أيضا بتوفير مجموعة كهربائية بالكامل من المركبات الرائعة بنهاية العقد الجاري من الزمن.