كشفت الفنانة آيتن عامر عن مشاركتها في فيلم «مندوب مبيعات»، مؤكدة أنها رفضت الفيلم في بداية الأمر نظرا لارتباطها بأعمال أخرى في القاهرة وكان تصويره يتطلب السفر إلى دبي.



وتابعت عامر، في تصريحات صحافية لها، أن الشركة قامت بتأجيل التصوير لأسباب إنتاجية وعندما قرروا العودة للتصوير مجددا، وتم عرض الأمر عليها مرة أخرى وافقت على الفور لكونها شخصية جديدة عليها، لافتة الى أنها تجسد في الفيلم شخصية سيدة أعمال تقع في علاقة حب مع بيومي فؤاد، وتكون سببا في تغير كبير في شخصيته.



من جانب آخر، نشرت آيتن عبر خاصية «ستوري» بحسابها الخاص في «انستغرام» صورة من أحدث ظهور لها، وكانت ترتدي «توب» من اللون الأبيض ونسقت معه بنطلونا من اللون البيج واختارت أن يكون شعرها منسدلا ووضعت مكياج ناعم بسيط، وتفاعل الجمهور مع هذه الصور ونالت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وأضافوا العديد من التعليقات الإيجابية، ولاحظ البعض رشاقتها وخسارتها بعض الوزن.