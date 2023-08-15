يعقوب العوضي



تغادر بعثة الفريق الأول لكرة اليد في النادي العربي من القاهرة إلى السعودية للمشاركة في منافسات البطولة العربية التي يستضيفها نادي الهدى السعودي في القطيف. وخاض الأخضر معسكرا خارجيا لمدة أسبوعين بقيادة المدرب الوطني أحمد فولاذ حيث لعب 6 مباريات تجريبية ودية، كما تعاقد الفريق مع المحترف محمد مميش ليكون ثالث المحترفين إلى جانب أسامة الجزيري وأسامة حسني. كما اتجهت بعثة فريق الكويت إلى القطيف أيضا مساء أول من أمس.



ويفتتح الأخضر مواجهاته أمام الزمالك المصري الخميس المقبل، فيما يفتتحها الكويت أمام الجزيرة الإماراتي غدا. وفي هذا الإطار أكد رئيس الجهاز الإداري بالعربي علي أتش، أن الثقة كبيرة في اللاعبين بتخطي دور المجموعات والظهور بالصورة المطلوبة. وأضاف: الأخضر دائما يطمح لتحقيق الألقاب والمنافسة عليها في مختلف الألعاب الرياضية، لاسيما كرة اليد ورغم صعوبة المنافسة نتطلع لتحقيق نتائج إيجابية تسعد محبي كرة اليد الكويتية عامة ومحبي العربي خاصة. وأثنى على انضباط اللاعبين وتقديمهم جهودا مضاعفة في التدريبات للوصول إلى الجهوزية المطلوبة.