بيروت - ناجي شربل



ألحق النجمة خسارة أولى بالعهد حامل اللقب 2 - 1 في ختام المرحلة الثانية من الدوري العام اللبناني الـ 64 لكرة القدم، والتي أقيمت خلف أبواب موصدة من دون جمهور، شأن كل مباريات المرحلة «بتوصية من القوى الأمنية» كما جاء في بيان صادر عن لجنة الطوارئ في الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وسيطر النجمة على المجريات، وافتتح التسجيل عبر قاسم الزين في الدقيقة 11. وأهدر الأسكتلندي لي اروين ضربة جزاء للعهد، ليضيف النجمة الهدف الثاني في الدقيقة 48 إثر كرة سددها خليل بدر من خارج المنطقة. وقلص وليد شور الفارق للعهد في الدقيقة 60 بكرة سددها من داخل المنطقة. وهذا الفوز الثاني للنجمة وبه رفع وصيده إلى 6 نقاط بفارق الأهداف عن البرج المتصدر.



كما تعادل شباب الساحل وطرابلس الرياضي 0-0.