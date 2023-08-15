غادر البلاد متوجها إلى المغرب وفد منتخبنا للكاياك لإقامة معسكر تدريبي يمتد حتى 24 الجاري، وذلك استعدادا للمشاركة في البطولات الخليجية إلى جانب بطولة المغرب الدولية التي ستقام في أكتوبر المقبل، والبطولة العربية التي ستقام نوفمبر المقبل. ويرأس وفد المنتخب المشكل من قبل لجنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري خالد الشراح، فيما يضم المدرب الوطني محمد جاسم العوضي، وستة لاعبين هم: عبدالرحمن البستكي، عبدالرحمن البابطين، أحمد الزنكي، فهد الحمدان، ناصر العتيبي، وعبدالعزيز عبدالرحمن. من جانبه، أكد رئيس الوفد خالد الشراح أهمية المعسكر لاكتساب المزيد من المهارات الفنية وفرص الاحتكاك ولتعزيز القدرات ورفع مستوى اللياقة البدنية، مشيرا الى أن المعسكر يأتي في ضمن خطط النادي لتأهيل فرق الشراع والتجديف والكاياك بشكل عام للمشاركة في البطولات المختلفة والتصفيات الأولمبية، مشيدا في الوقت نفسه بالدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة واهتمام مجلس إدارة النادي البحري.