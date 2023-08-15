

بيروت - أحمد عزالدين



تصل الى المياه اللبنانية يوم الأربعاء باخرة التنقيب عن النفط Transocean Barents والتي انطلقت من بحر الشمال قبل عدة اسابيع ووصلت امس، الى المياه الإقليمية بين مصر وتركيا.



وذكر مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية ان الباخرة تحتاج الى ما بين 10 ايام وأسبوعين لبدء العمل نظرا لأن عناصر الدعم اللوجستية موجودة في مرفأ بيروت، وهي بعيدة نسبيا عن مكان الحفر في البلوك رقم «9» على الحدود الجنوبية، وسيتم نقل التجهيزات والعاملين على المنصة يوميا عبر طائرة هيليكوبتر.



شركة «توتال» المتعاقدة مع الدولة اللبنانية على انجاز عملية الحفر اتفقت مع الشركة المالكة للباخرة بإنجاز عمليات الاستكشاف خلال 67 يوما، بحيث يتوقع ان تظهر النتائج حول الواقع النفطي في أواخر شهر أكتوبر أو اوائل شهر نوفمبر على ابعد تقدير. وأشارت الى ان هناك تفاؤلا بوجود النفط بكميات تجارية، ولكن في جميع الأحوال علينا ان نكون حذرين في التفاؤل.