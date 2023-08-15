

بشرى شعبان



أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن فريق التفتيش على تطبيق قرار حظر العمل خلال وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة قام خلال شهر يوليو الماضي بتحرير 85 اخطارا بتلافي مخالفة وخلال إعادة التفتيش على المواقع لم تسجل أي مخالفة وتم تسجيل 72 موقعا ملتزما بالقرار.



وأشارت «القوى العاملة» إلى أن الفريق تلقى خلال شهر يوليو 17 بلاغا عبر الخط الساخن والتواصل الاجتماعي، مهيبة بأصحاب الأعمال الالتزام بقرار حظر العمل بالأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحا الى الساعة الرابعة عصرا حفاظا على سلامة العمالة وعدم التعرض لأي مساءلة قانونية.