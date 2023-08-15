وجه النائب احمد لاري سؤالا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بشأن الاستفسار عن المرتبات الشاملة للراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية والمالية الشاملة للموظفين بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الذين يتقاضون خمسة آلاف وأكثر بحسب مسمياتهم ومراكزهم الوظيفية.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي



‎1- كشوفات بمرتبات الموظفين الشاملة للراتب الأساسي والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية والمالية الأخرى بالجهات الحكومية ومؤسسات الدولة الذين يتقاضون خمسة آلاف وما فوق، على أن يتضمن كل كشف منفصل حسب الجهة الحكومية التي يتبع لها الموظف، مع بيان المسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية والقطاع الذي يعمل فيه، والشهادة العلمية وسنة التخرج، وسنوات الخبرة العملية، وتاريخ تسكينه بالوظيفة الحالية، مع ذكر ما إذا كان يحصل على مزية سكن أو مركبة من القطاع الذي يعمل فيه، دون ذكر أسماء الأشخاص.