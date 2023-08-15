أشار المدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان، إلى أنه يتوقع أن تنظم الصين دورة مميزة للألعاب الآسيوية بمدينة هانغتشو في سبتمبر المقبل، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون في المجال الرياضي بين الكويت والصين.

وقال البيدان، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء «شينخوا»، ان الصين نظمت الكثير من البطولات الرياضية وتملك القدرة في هذا المجال ومشهود لها عالميا فيه، كما تحظى بخبرات كبيرة وكافية حتى في تنظيم البطولات الأولمبية.

وأكد حرص القيادة السياسية في بلاده وتحديدا رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على المشاركة ببعثة كبيرة في دورة الألعاب الآسيوية في هانغتشو، معربا عن أمله أن تحقق الكويت من خلال لاعبيها وأبطالها نتائج إيجابية في هذه المشاركة.

وعن التعاون الرياضي مع الصين، ذكر البيدان أن برنامج عمل الحكومة الكويتية ألزم الهيئة العامة للرياضة بالعديد من مشاريع الإنشاءات والمباني كملاعب كرة القدم والصالات متعددة الأغراض، معبرا عن تطلعه إلى تحقيق تعاون مع الصين في هذا المجال الذي أشاد بما تملكه الصين فيه من خبرات كثيرة.

وتابع أنه يأمل أن تتضمن الاتفاقيات الخاصة بقطاع الرياضة بعض المنشآت في الرياضة الكويتية لما للصين من باع طويل في تشييد مثل هذه المنشآت، وأن يمضي الجانبان الكويتي والصيني قدما في زيادة التعاون وتبادل الوفود على الصعيد الرياضي.