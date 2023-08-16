يسعى مان سيتي المتوج بثلاثية تاريخية الموسم الماضي لتفادي تكرار سيناريو خسارة درع المجتمع في أول مسابقة رسمية له هذا الموسم، وذلك عندما يواجه إشبيلية الإسباني على ملعب كارايسكاكيس اليوناني اليوم في الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم.



يلهث سيتي خلف لقبه الأول في المسابقة، ويأمل إشبيلية في أن يتصالح مجددا مع الفوز حيث أحرز اللقب مرة واحدة في ست مشاركات وكان ذلك في أول ظهور له أمام مواطنه برشلونة عام 2006 (فاز 3-0 في موناكو)، قبل أن يمنى بخمس هزائم قارية.



ويأمل رجال المدرب الإسباني بيب غوارديولا في الظفر بثاني ألقابهم القارية بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخ النادي، في حين تابع إشبيلية فرض هيمنته على مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بنسختيها القديمة والجديدة بإحرازه اللقب على حساب روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. وتميل الأرقام لصالح «السيتي» الذي فاز في جميع مبارياته الأربع بمواجهة إشبيلية، آخرهما في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ليحتل النادي الإسباني المركز الثالث في مجموعته ويتأهل لخوض مسابقة «يوروبا ليغ» التي احرز لقبها.



وبعدما فشل في إحراز مسابقة درع المجتمع التي تسبق انطلاق منافسات الدوري أمام ارسنال، استهل «السيتي» الدفاع عن لقبه في «البريمييرليغ» بفوز صريح على بيرنلي 3-0.



ويفتقد «السيتيزن» في الأمسية اليونانية للمسات صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين الذي سقط مجددا ضحية الإصابات، فبعدما خرج من المباراة النهائية أمام إنتر الإيطالي في دوري الابطال، صمد 23 دقيقة فقط أمام بيرنلي قبل أن تتجدد الإصابة. وفي ظل غياب دي بروين، سيكون المهاجم الفتاك إرلينغ هالاند سلاح «السيتي» مرة جديدة، حيث افتتح رصيده في الدوري بهدفين في مرمى بيرنلي.



من ناحيته، عانى إشبيلية الموسم الماضي قبل أن يعود إلى مقدمة المسرح الكروي، وأدى تعيين خوسيه لويس منديليبار (62 عاما) إلى إعادة الروح للفريق الجريح لينهي الدوري في المركز الثاني عشر، قبل أن يحقق انتصاره السابع في «يوروبا ليغ» في أمسية بودابست.



ويعتمد إشبيلية على مدافعه ماركوس أكونيا الذي كان جزءا حيويا من نجاحه في السنوات الأخيرة، وكان أيضا لاعبا أساسيا في فوز الأرجنتين بمونديال قطر العام الماضي.



وفي الهجوم، يعتمد النادي الأندلسي على الدولي المغربي يوسف النصيري وقدرته على هز الشباك الانجليزية، علما انه سجل في الهزيمة أمام فالنسيا 1-2 في المرحلة الأولى من الدوري.