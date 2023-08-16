تأهل المنتخب الإسباني الى المباراة النهائية لكأس العالم للسيدات في كرة القدم المقامة في أستراليا ونيوزيلندا للمرة الاولى في تاريخه اثر تغلبه على السويد 2-1 في الدور نصف النهائي الثلاثاء في أوكلاند.



وفي مواجهة حامية الوطيس، سجلت أولغا كارمونا هدف الفوز لبلادها (89)، بعدما كانت البديلة ريبيكا بلومكفيست أدركت التعادل للسويد قبلها بدقيقة واحدة، وافتتحت الاسبانية البديلة أيضا سلمى بارالويلو التسجيل (81). وستواجه اسبانيا في النهائي الفائز بين أستراليا المضيفة وانجلترا في نصف النهائي الآخر الذي يقام اليوم في سيدني.



وتعد هذه النتيجة تاريخية بالنسبة للمنتخب الإسباني في مشاركته الثالثة فقط في مونديال السيدات بعد 2015 و2019، حيث لم يسبق قط ان تخطى الدور السادس عشر في أي مشاركة سابقة. في المقابل، استمرت عقدة الامتار الاخيرة بالنسبة للسويد حيث احتلت مركز الوصافة مرة واحدة عام 2003، والمركز الثالث ثلاث مرات آخرها في النسخة الماضية عام 2019.